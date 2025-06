Cinzia e la frequentazione con Antonio dopo Uomini e Donne

Cinzia, dama del trono over di Uomini e Donne, nel corso delle ultime stagioni di Uomini e donne, si è divisa tra Antonio, Francesco e Arcangelo. Dopo aver scoperto della frequentazione della dama con Antonio e Arcangelo, Francesco ha fatto un passo indietro preferendo chiudere la frequentazione. Conclusa la stagione, Cinzia ha deciso di portare avanti la frequentazione con Antonio con cui sarebbe pronta a trascorrere l’estate. Al termine della stagione, Cinzia è tuttavia finita nel mirino di Francesco che ha lanciato una frecciatina alla dama con cui sperava di poter portare avanti la conoscenza.

“Cinzia aveva chiesto il mio numero alla redazione e io ho accettato di conoscerla. Inizialmente sembrava molto interessata a quello che facevo e alle mie esperienze aldilà del programma. Mi sembrava veramente interessata. Poi, però, dopo diverse telefonate in cui ogni tipo di conversazione verteva sul programma e sulla riconoscibilità, il suo atteggiamento mi ha infastidito molto”, ha detto la dama ai microfoni di Lollo Magazine.

Francesco contro Cinzia: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Francesco è un attore e ha partecipato a diverse fiction famose come Carabinieri, Mare Fuori, Un posto al sole e Distretto di Polizia. Il cavaliere ha così pensato che Cinzia fosse interessata a lui solo per ottenere ulteriore visibilità.

“Lei come donna ha tutto il diritto di frequentare e conoscere chi vuole, l’importante è restare autentici, cosa che lei non è stata. Lo ha confermato anche Sebastiano lei mira solo alla riconoscibilità. Quando ha cambiato idea sul nostro incontro e anche sull’incontro con Antonio inventando scuse e preferendo fare esterne con Arcangelo dopo che l’aveva rifiutata e che, a sua volta, era stato rifiutato da Sabrina Zago che aveva scelto di vedere me, lei ha approfittato della cosa ed è diventata magicamente ‘la regina del centro studio’”, ha concluso il cavaliere.

