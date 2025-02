Cinzia Sperti è la sorella di Gianni Sperti, l’opinionista del dating show di successo “Uomini e Donne” presentato da Maria De Filippi su Canale 5. Cinzia è diventata popolare al grande pubblico dopo una intervista rilasciata negli studi di Verissimo con il fratello a cui è molto legata. La famiglia di Gianni Sperti è formata da mamma e papà e tre fratelli, anche se Gianni e Cinzia hanno un legame davvero speciale visto che ad unirli è anche la grande passione per il ballo. Sin da bambini, infatti, hanno iniziato a studiare insieme danza rendendo così il loro rapporto ancora più complice e speciale. Proprio il ballerino ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato dei fratelli così: “vado d’accordo con tutti, ma con mia sorella Cinzia c’è un legame diverso”. Non solo, Sperti ha confessato che è la sua migliore amica a cui racconta e confida tutto. E’ stata proprio lei la prima a sapere della fine del matrimonio con Paola Barale e gli è stato molto vicino in quel momento di grande dolore.

Ma chi è Cinzia Sperti? Lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo, Cinzia è una mamma di cinque splendidi figli, ma in passato è stata vittima di un amore tossico e malato.

Cinzia Sperti, la sorella di Gianni: l’ex marito geloso del rapporto tra fratelli

“Mi sono poco rispettata, ho portato a lungo qualcosa che sentivo come un dovere” – ha raccontato Cinzia Sperti parlando della sua relazione d’amore tossica. Un amore difficile che ha cercato di portare avanti solo per il bene dei figli per cui si sentiva in colpa. Nel frattempo Cinzia è stata vittima di maltrattamenti che hanno spinto il fratello Gianni Sperti a interrompere ogni rapporto con il cognato arrivando perfino a denunciarlo per stalking.

In realtà l’ex marito ha accusato Gianni Sperti di essere stata la causa della fine del matrimonio, ma l’opinionista di Uomini e Donne ha sempre smentito la cosa precisando: “non vedeva di buon grado il nostro rapporto. La giustizia ha fatto il suo corso…”