Cinzia Sperti è la sorella di Gianni Sperti, nota per aver partecipato come ospite ad alcuni programmi televisivi nei quali si è raccontata insieme al fratello, rivelando il particolare affetto che li lega fin da quando sono piccoli, dalla condivisione della passione per la danza, fino ai momenti difficili della vita vissuti insieme. In una intervista recente a Verissimo infatti la donna aveva raccontato di essere stata per anni vittima di maltrattamenti da parte dell’ex marito, una situazione che era ormai diventata insostenibile e per la quale poi era stata costretta a richiedere l’aiuto delle Forze dell’ordine coinvolgendo anche l’ex ballerino ed opinionista.

In quella occasione Cinzia aveva ricordato la difficoltà di riuscire ad uscire da una relazione tossica, un problema comune purtroppo a molte donne, dicendo: “Ho continuato a restare bloccata nel rapporto per il bene miei figli, lui era violento e ho iniziato ad avere seriamente paura non solo per ma anche per la mia famiglia“, poi, ha proseguito: “Solo quando le bambine sono cresciute ho trovato il coraggio di denunciare“, concludendo con un appello a tutte le compagne, fidanzate, mogli che possono trovarsi nella stessa condizione, invitandole a non restare in silenzio e a rispettarsi di più.

Cinzia Sperti, il racconto dei maltrattamenti dell’ex marito e l’appello a tutte le donne: “Denunciate”

Cinzia Sperti è la sorella di Gianni Sperti, ex ballerino ed opinionista televisivo che oltre a lei ha anche altri due fratelli Luciano e Enzo. Con lei però ha sempre dichiarato di avere avuto un rapporto di particolare complicità e affetto, cosa che ritrova anche oggi con i 5 nipoti figli della donna, tra i quali Giada, la ragazza che insieme alla mamma e allo zio è stata protagonista dell’intervista a Verissimo nella quale ha rivelato le violenze del papà nei confronti dell’ex moglie.

Una relazione tossica che si è conclusa, oltre che con la separazione, con una denuncia per stalking, presentata perchè l’uomo continuava con comportamenti minacciosi e maltrattamenti verbali perchè non voleva accettare la fine del matrimonio. Gianni, intervenuto per proteggere la sorella Cinzia, aveva quindi deciso di rivolgersi alla giustizia perchè: “Lui mi accusò di aver causato la rottura ed allontanato mia sorella da lui, iniziai anche io ad avere seriamente paura“, aveva confessato, aggiungendo: “Non è possibile che qualcuno debba vivere con il timore anche di uscire di casa“.