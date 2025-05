Cinzia e i tre pretendenti a Uomini e Donne

Cinzia è una delle dame del trono over di Uomini e Donne che, nelle ultime settimane della stagione attualmente in onda, si è ritrovata coinvolta nel triangolo con Arcangelo, Gemma Galgani e Marina. La dama, mamma di un ragazzo adolescente, dopo aver chiuso la conoscenza con Sebastiano, ha ammesso di essere incuriosita da Arcangelo che, inizialmente, avendo in ballo la conoscenza con Gemma e Marina, ha deciso di non uscire con lei.

Successivamente, il cavaliere ha cambiato idea e, non solo è uscito con Cinzia, ma tra i due c’è stato anche un bacio. Nonostante tutto, però, nella scorsa puntata, Arcangelo si è dichiarato per Marina chiudendo, di fatto, non solo la conoscenza con Gemma, ma anche con la stessa Cinzia. La dama, però, ha cambiato nuovamente la situazione con un gesto.

Cinzia e il bacio con Arcangelo a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 maggio 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Cinzia che, non solo è uscita nuovamente con Arcangelo, ma sta sentendo anche Francesco e Antonio e anche con quest’ultimo c’è stato un bacio. “Voglio conoscere Arcangelo e l’altra volta mi sono alzata non perché volessi chiudere ma per una questione di dignità. In quel momento, la mia presenza sembrava inopportuna perché lui si era dichiarato per Marina”, spiega Cinzia al centro dello studio. “Cinzia, poi, ha scritto un messaggio molto lungo ad Arcangelo, lui le ha risposto, si sono visti e si sono ribaciati”, spiega Maria De Filippi.

“Arcangelo ha usato Gemma e tu hai usato lui per essere al centro dello studio. Non capisco perché continui a scrivermi dei messaggi“, interviene Francesco. “Tu mi hai scritto un messaggio dicendomi che, non scrivendoti, vuol dire che non provo interesse per te e mi hai fatto riflettere“, si difende Cinzia ribadendo la volontà di conoscere Arcangelo.