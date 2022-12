Cioccolato fondente, tracce di metalli tossici/ Piombo e cadmio a livelli elevati

Tracce di metalli pesanti nel cioccolato fondente

Il cioccolato fondente potrebbe non fare così bene come si pensa. Secondo uno studio condotto da Consumer Reports, un’organizzazione no profit con sede a New York, nelle barrette si trovano tracce di metalli tossici e più precisamente di piombo e cadmio. Il cioccolato fondente viene spesso elogiato per le sue proprietà benefiche, ma i test su 28 barrette effettuati dalla Consumer Reports, hanno mostrato che tutte contenevano metalli tossici come piombo e cadmio. Questo è stato evidenziato anche in marche come Hershey’s, Lindt e Tony’s Chocolonely.

Il piombo è un elemento tossico per l’uomo mentre il cadmio è collegato al cancro. In generale, i metalli pesanti potrebbero portare a problemi polmonari, di memoria, cancro e persino morte prematura, come ricorda Agi. Secondo gli esperti, le conseguenze potrebbero essersi se si mangiasse più di un’intera barretta di cioccolato al giorno. Bassi livelli di esposizione al cadmio sono stati inoltre collegati al cancro ai reni e alle ossa fragili. Il piombo è invece pericoloso, soprattutto dopo una lunga esposizione. Potrebbe infatti causare perdita di memoria e dolore addominale. Per i bambini, questo metallo può danneggiare il cervello.

Cioccolato fondente, la ricerca del Consumer Reports

Come hanno rilevato i ricercatori del Consumer Reports, non esiste nessun limite nazionale per piombo e cadmio nelle tavolette di cioccolato fondente stabilito dalla Food and Drug Administration (FDA). I test di Consumer Reports hanno tenuto in considerazione gli standard stabiliti dall’Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) della California. Gli standard, però, sono fissati per l’esposizione generale e non per la sicurezza alimentare: questi stabiliscono che le persone non dovrebbero essere esposte a più di 0,5 microgrammi (mcg) di piombo e 4,1 mcg di cadmio al giorno.

In 23 su 28 dei lingotti testati, ovvero l’82%, i livelli di piombo erano fino a due volte e mezzo superiori e i livelli di cadmio fino a tre volte superiori. 5 barrette contenevano più piombo e cadmio rispetto ai limiti raccomandati: si tratta di Trader Joe’s Dark Chocolate Lover’s 85% cacao, Green and Black’s Organic dark chocolate 70% cacao, Lily’s estremamente fondente 85% cacao e due barrette di Theo’s. Altre dieci barrette contenevano più piombo e altre otto più cadmio. Solo cinque tavolette, Ghirardelli, Valrhona, Taza Chocolate e Mast, avevano livelli inferiori agli standard.











