Cipolla Colt è una commedia western al limite del demenziale. Divertimento assicurato con un inedito Franco Nero, diretto da Enzo G. Castellari

Cipolla Colt, film su Rete 4 diretto da Enzo G. Castellari

Martedì 5 agosto 2025, alle ore 17, su Rete 4 sarà trasmessa la commedia western dal titolo Cipolla Colt, realizzata nel 1975 e diretta da Enzo G. Castellari. Il regista, tra i più apprezzati del cinema italiano per oltre quattro decenni, ha firmato numerosi titoli di successo come La polizia incrimina, Il cittadino si ribella e Quel maledetto treno blindato.

La parte musicale è opera dei fratelli De Angelis, meglio noti come Oliver Onions, un duo musicale che ha collaborato più volte con Castellari, dai tempi di Tedeum (1972) fino a Colpi di luce (1985), contribuendo con il loro stile inconfondibile.

Il protagonista del film è Franco Nero, attore italiano che Castellari ha diretto in vari film, tra cui Il giorno del Cobra (1980). Al suo fianco troviamo un cast internazionale di tutto rispetto: Martin Balsam, celebre per Psyco (1960) e Colazione da Tiffany (1962), Sterling Hayden, ricordato per il ruolo del capitano McCluskey ne Il padrino (1972), insieme a Emma Cohe, Leo Anchóriz, Nazzareno Zamperla e Romano Puppo.

La trama del film Cipolla Colt: cipolle, che passione!

Cipolla Colt si sviluppa a Paradise City, una cittadina del vecchio West dove fa il suo arrivo Onion, un avventuriero eccentrico e astuto. Dopo aver ereditato un terreno da un certo Foster, morto in circostanze sospette, Onion decide di dedicarsi alla sua grande passione: coltivare cipolle, e lo fa con entusiasmo, piantandole su tutta la proprietà.

Tuttavia, ben presto scopre che dietro la morte di Foster si cela un oscuro complotto orchestrato da Petrus Lamb, un potente e spietato magnate del petrolio. Lamb è disposto a tutto pur di impossessarsi dei terreni ricchi di giacimenti, e non esita a usare i suoi scagnozzi per sbarazzarsi di chi ostacola i suoi piani. In questa lotta tra il bene e il male, Onion trova alleati preziosi: diventa amico di Pulitzer, il direttore del giornale locale, e si innamora della figlia di quest’ultimo.

Con il loro aiuto e quello dei due figli di Foster, il protagonista riesce pian piano a svelare la verità sul delitto e a smascherare Lamb, portandolo infine davanti alla giustizia. Il lieto fine, però, è solo parziale: la scoperta di un giacimento di petrolio nel suo terreno impedisce ad Onion di continuare a coltivare le sue amate cipolle.