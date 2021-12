Ciprian Aftim è la scelta di Andrea Nicole?/ Uomini e Donne: dubbi e critiche…

Ciprian Aftim sarà la scelta di Andrea Nicole? Il corteggiatore ha conquistato le attenzioni della tronista di Uomini e Donne sin dal giorno della presentazione. Sono bastate poche esterne per far capire alla tronista di essere interessata e di volerlo conoscere a fondo. Molto riservato, inizialmente, Ciprian ha fatto fatica ad aprirsi scatenando critiche e dubbi sul suo conto. Ancora oggi, infatti, Gianni Sperti e Roberta Ilaria Giusti che hanno un particolare affetto nei confronti di Andrea Nicole, non hanno molta fiducia nei suoi confronti. Il corteggiatore, tuttavia, ha più volte provato a conquistare la fiducia di tutti.

Scelta Andrea Nicole, chi è?/ Uomini e Donne: Ciprian e Alessandro in ansia

Ciprian, durante una puntata del dating show, inoltre, ha ammesso di essersi innamorato. Nonostante la dichiarazione d’amore, non sono mancati momenti di alta tensione che lo hanno spinto a non presentarsi in studio portando Andrea Nicole a lasciare lo studio per andare da lui e riportarlo in trasmissione.

Ciprian Aftim: “Mi sono innamorato di Andrea Nicole”

“Tu non mi piaci, io sono innamorato di te e lo sai. Te lo dico perché ho sentito che ti sto perdendo”, ha ammesso Ciprian durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne sconvolgendo Andrea Nicole che non pensava di ricevere una dichiarazione del genere. Dopo quel momento, tra Ciprian e Andrea Nicole non sono mancati i momenti difficili anche se l’interesse non è mai scemato.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 15 dicembre: in onda la scelta di Andrea Nicole?

“Quando ho baciato Andrea Nicole ho pensato che è di una dolcezza disarmante e che bacia bene, che adoro le sue labbra e non averi mai smesso di baciarle […] Le favole sono sogni, io spero che tra noi sia realtà. Sono sicuro che fuori avremo bisogno di nulla, che staremo bene su un muretto, sul divano a vedere la televisione. Penso che non avremmo bisogno di altro, oltre a noi stessi. Voglio trasformare tutto questo in qualcosa di concreto”, ha detto in un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Puntata oggi 10 dicembre: Ciprian e Alessandro a casa di Andrea...

© RIPRODUZIONE RISERVATA