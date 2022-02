Perché Ciprian Aftim chiama “Iubi meu” Andrea Nicole?/ Uomini e Donne: il significato

Perché Ciprian Aftmin chiama Andrea Nicole “Iubi meu”

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, dopo essere usciti dal programma di Uomini e Donne in modo un po’ inconsueto e contro le regole, oggi sono più felici che mai (tanto che pensano pure al matrimonio). Sono inseparabili, sempre insieme per ogni evento, compleanno e per vivere la loro quotidianità, insieme a loro ci sono sempre i loro fan e i loro followers, partecipi attivamente alla loro quotidianità grazie alle Instagram stories ed ai post social che pubblicano spesso, ovviamente, insieme. Così recentemente abbiamo anche scoperto perché i due si chiamano “Iubi” e il significato di questa parola…

Qualche giorno fa Andrea Nicole ha spiegato il significato della parola “Iubi” nelle sue storie di instagram, accanto ovviamente all’inseparabile fidanzato Ciprian. “Iubi” significa “amore in romeno e “Iubi meu” significa “amore mio”. Il motivo per cui Ciprian la chiama “iubi” non è dovuto solo al fatto che lui sia di origine romena ma è la stessa Andrea Nicole, sempre nelle sue instagram stories, a spiegarci il vero motivo. Stando a quanto Ciprian Aftmin e Andrea Nicole hanno detto, Andrea Nicole chiama da sempre tutte le persone a lei care (come i suoi amici) “amore”, Ciprian dunque non sentiva di avere un nome che lo differenziasse dagli altri o che lo rendesse speciale, per cui insieme hanno deciso di chiamarsi “iubi”; la parola non cambia, tantomeno il concetto ma indubbiamente questa piccola parola, li rende speciali.

Andrea Nicole e Ciprian più felici che mai dopo Uomini e Donne

Quando erano ancora all’interno del programma di Uomini e Donne, Ciprian Aftmin aveva dichiarato apertamente di essere innamorato di lei, Andrea Nicole dal suo canto era ancora titubante e non si fidava abbastanza di lui. Un giorno Ciprian le citofonò a casa senza avvisare la redazione di Uomini e Donne e andando quindi contro il regolamento che vige all’interno della trasmissione. Andrea Nicole decide di vederlo e di passare del tempo insieme a lui, quando i due ritornano in studio, dopo che Maria de Filippi racconta l’accaduto, i due vengono pesantemente criticati da Tina Cipollari e Gianni Sperti che utilizzano parole pesanti per Andrea Nicole come “falsa” e “irrispettosa” (nei confronti del programma e del pubblico).

I due decidono comunque di sorridere anche se con dispiacere di ciò che è accaduto nella trasmissione perchè al di la delle regole infrante, il loro amore (a parer loro) non poteva essere gestito in modo razionale al momento della visita di Ciprian sotto casa di Andrea Nicole. Usciti dal programma i due vanno d’amore e d’accordo, coinvologono i loro fan tramite le storie di instagram e postano tanti scatti meravigliosi di eventi come feste e compleanni, che i due passano rigorosamente insieme. Per questo motivo Maria De Filippi ha poi deciso di invitarli nuovamente all’interno della trasmissione di Uomini e Donne, per poter consolidare e mostrare il loro amore che al di la delle regole infrante risulta sempre più vero e forte, come ben dimostra la descrizione dell’ultimo post su instagram di Ciprian Aftim: “E da allora sono, perchè tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo”.



