Chi è Cipriano D'Alessandro, detto Ciglione: a Cose Nostre la sua parabola esistenziale, da killer del clan dei Casalesi a pentito

LA STORIA DI CIPRIANO D’ALESSANDRO A COSE NOSTRE

Una carriera spietata, macchiata di omicidi e compiti atroci, ma Cipriano D’Alessandro, detto “Ciglione”, ha vissuto una parabola esistenziale che lo ha portato a lasciare la vita da killer per collaborare con la giustizia. La sua figura è ricostruita in Cose Nostre, in onda in seconda serata su Rai 1: dagli inizi nelle bande criminali, al passaggio al clan dei Casalesi.

Oltre a essere coinvolto nella nascita dell’organizzazione, ha preso parte allo strangolamento di Paride Salzillo e ha commesso lui stesso diversi delitti. Per la sua forza e il suo coraggio, Cipriano D’Alessandro ha avuto compiti delicati che ha eseguito senza esitazioni, subendone i contraccolpi a livello personale.

Lo stesso Cipriano D’Alessandro, al programma Rai, racconta come funziona il rito della “punciuta” a cui venne sottoposto, ma anche la sua rinascita, perché, dopo un percorso di autocoscienza, ha maturato la decisione di collaborare con la giustizia.

Una trasformazione interiore, quella di Cipriano D’Alessandro, che ha ritrovato se stesso anche tramite l’arte e il teatro, per liberarsi della sua maschera da assassino.

DA ASSASSINO A COLLABORATORE DI GIUSTIZIA: LA TRASFORMAZIONE

Chiamato “Ciglione” per le sue folte sopracciglia, Cipriano D’Alessandro, nei mesi scorsi, ha visto chiudersi la vicenda relativa all’omicidio di Stefano Izzo, ucciso nel 1991 in un distributore di benzina a Pastorano. Nel maggio scorso, infatti, è diventata definitiva la condanna a 12 anni di carcere per il 62enne originario di San Cipriano d’Aversa, poiché la prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli.

Il delitto rimase senza colpevoli per diversi anni, fino a quando il pentito, tra gli esecutori materiali insieme a Nicola Panaro, fornì dichiarazioni decisive per fare luce sul caso. L’omicidio rientrava, secondo quanto ricostruito dalle indagini e dagli atti processuali, in una faida tra clan. Nel 2019, invece, Edizione Caserta diede notizia di un’inchiesta che portò a due arresti importanti nel clan dei Casalesi per l’omicidio di Antonio Diana, commesso nel 1991 a San Cipriano d’Aversa, grazie anche alla collaborazione di Cipriano D’Alessandro.