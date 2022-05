Circus Mircus, Georgia: chi sono? Con Lock Me In all’Eurovision 2022/ Carriera e curiosità sulla canzone

I Circus Mircus parteciperanno per la Georgia all’Eurovision 2022. L’audio della canzone con cui parteciperanno alla gara, “Lock me in”, è stato rilasciato il 9 marzo 2022 sul canale YouTube della band, mentre il lancio del video musicale è stato posticipato per via del conflitto ucraino in segno di solidarietà verso i combattenti. Il gruppo ha infatti pubblicato una dichiarazione sui loro canali social in cui sosteneva che “non si trattava del momento adatto per distribuire un video musicale allegro e colorato“. In un secondo momento, precisamente il 1 aprile 2022 il video è stato mostrato al pubblico georgiano e dell’Eurovision. La canzone è orecchiabile e immediata, il testo contiene nel ritornello un velato riferimento al lock down degli anni passati dovuto al covid che confermano la tendenza per la politica di questo gruppo.

Chi è Circus Mircus, la storia della band fino all’Eurovision 2022

La band dei Circus Mircus, protagonisti all’Eurovision 2022, si è formata nel 2020 nella città georgiana Tiblisi, ciò che si sa sui suoi membri è che sono diventati amici dopo aver deciso di abbandonare gli studi della scuola di circo in cui erano studenti per essere, a quanto dichiarato da loro, i “peggiori di tutta la troupe”. Infatti gli artisti di questo originalissimo gruppo hanno deciso di rimanere anonimi e non svelare la loro identità al pubblico, la formazione principale era un trio, ma attualmente sembra essersi aggiunto un quarto elemento e vengono fatte molte ipotesi sui loro nomi. Presumibilmente i membri del gruppo sarebbero Damocles Stavriadis, Igor Von Lichtenstein, Bavonc Gevorkyan e Iago Waitman, ma si tratterebbe solamente di ipotesi.

Circus Mircus, uno stile inconfondibile

Lo stile dei Circus Mircus mixa il rock sperimentale e vari generi musicali senza porsi etichette e limiti e i le loro performance durante i concerti sono spesso estrose ed originali. Maschere colorate che gli coprono il viso, costumi spettacolari e ispirazione circense sono gli ingredienti che rendono le esibizioni un’esplosione di originalità. Sono stati confermati come rappresentanti della Georgia nel 2021 dalla radiotelevisione pubblica georgiana in seguito allo straordinario esordio con un extended play. I singoli, otto fino ad ora, vengono sempre rilasciati sui canali social della band. I Circus Mircus competeranno il 12 maggio alle 21 su Rai 1 e la loro esibizione verrà curata da Emilia Sandquist membro del Jean Baptiste Group. Sperano di portare la Georgia alla vittoria, il loro paese non arriva alle finali dal 2016 quando a competere era “Midnight Gold” di Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz.

