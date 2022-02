Ciriaco De Mita operato d’urgenza dopo caduta/ Come sta l’ex Presidente del Consiglio

Paura nella giornata di ieri per Ciriaco De Mita, ex Presidente del Consiglio ed ex DC, da anni sindaco di Nusco, in provincia di Avellino. Il politico è caduto nella sua abitazione di Nusco, riportando la rottura del femore: l’incidente ha richiesto un’operazione d’urgenza, fortunatamente riuscita. Secondo quanto emerso e ricostruito da vari quotidiani, tra cui Il Messaggero, il 94enne è inciampato mentre scendeva le scale, riportando perciò l’infortunio al femore. “Per la miseria, questa proprio non ci voleva. Che sfortuna!” avrebbe detto De Mita subito dopo l’operazione.

La giornata di sabato, per l’ex Premier, è cominciata come sempre. Nella mattinata c’è stata la consueta lettura dei quotidiani e le telefonate con assessori e uffici del comune di Nusco, nel quale De Mita è in carica come sindaco per il secondo mandato consecutivo. Dopo pranzo, un breve riposo prima di scendere al piano terra per la solita partita a carte con gli amici e per organizzare il lavoro della giornata successiva. Proprio mentre scendeva le scale dopo il riposino, il politico è caduto, rotolando per alcuni metri ma non perdendo mai conoscenza.

Ciriaco De Mita operato l’urgenza: come sta

Subito dopo la caduta, Ciriaco De Mita è stato soccorso dai presenti. Proprio il politico avrebbe invitato gli amici a mantenere la calma e a chiamare i soccorsi. Appena arrivati, i sanitari del 118 hanno accertato la lesione e ne hanno disposto il ricovero presso l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Proprio lì, l’ex Premier è stato operato nella tarda serata di ieri. L’operazione è perfettamente riuscita e le sue condizioni sono stabili.

I sanitari hanno rassicurato sulle condizioni dell’ex DC: già nella giornata di domani dovrebbe cominciare la prima fase di riabilitazione. Al momento i parametri vitali sono nella norma, dunque i medici sono ottimisti sull’evoluzione della degenza. De Mita è ricoverato nel reparto di chirurgia ortopedica del nosocomio “Moscati”. Da Roma, sono arrivati i figli Antonia, Giuseppe e Floriana, che risiedono appunto nella capitale. Nonostante i suoi 94 anni, dunque, Ciriaco De Mita sembra star bene, e lo dimostrerebbe anche il suo spirito: pare infatti che anche nelle ore del post operazione, l’ex Presidente del Consiglio abbia dispensato vari consigli ironici al personale medico, non mostrandosi affatto giù di tono.

