Ciro, Azzura e Deborah, figli di Sandra Milo/ L’attrice: “Mi disperai quando…”

Ciro, Azzura e Deborah, chi sono i figli di Sandra Milo avuti da due uomini diversi

Ciro, Azzura e Deborah sono i figli della celebre conduttrice e presentatrice televisiva Sandra Milo. I primi due sono nati dal matrimonio con Ottavio De Lollis, mentre Deborah è frutto della storia d’amore con il produttore Moris Ergas. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto dei figli di Sandra Milo, cominciando proprio da Debora Ergas, classe 1963, di professione giornalista e inviata della trasmissione La Vita in Diretta. Sul proprio profilo social, la figlia della showgirl si racconta con queste parole: “Trasparente e molto, molto testarda. Cittadina italiana ed ellenica”.

Ciro de Lollis, invece, è nato cinque anni dopo la sorellastra Debora, frutto della storia d’amore tra l’attrice e Ottavio de Lollis. Il figlio di Sandra Milo non ama molto la luce dei riflettori e sembra molto attento alla propria privacy. Della sua vita privata, tuttavia, sappiamo che è sposato con Vanessa Ceccarini e che sono genitori di Flavio Milo De Lollis, per la gioia di nonna Sandra.

Sandra Milo e l’amore per il nipote Flavio, che porta il suo stesso cognome: “E’ stato un gradito omaggio”

Sandra Milo, infatti, pare aver apprezzato moltissimo l’omaggio del figlio e della nuora. “Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità”, ha raccontato l’attrice in una curiosa intervista di qualche anno fa. Infine ecco Azzurra De Lollis, la terza figlia di Sandra Milo nata non senza complicazioni, per via di alcuni problemi cardiaci e muscolari.

“Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre”, ha raccontato la showgirl a proposito della nascita travagliata di sua figlia Azzurra.











