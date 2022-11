Ciro Corona chi è/ Lotta contro camorra, restituì medaglia Cavaliere della Repubblica

Ciro Corona è uno dei protagonisti di Nuovi Eroi, la trasmissione della Rai dedicata ai cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’uomo, originario di Scampia, è noto per essere il presidente di (R)esistenza Anticamorra, l’associazione è nata ufficialmente il 21 marzo del 2008, giornata nazionale della legalità e anno della tregua della faida locale, con l’obiettivo di contrastare la mafia. La missione di Ciro Corona da vent’anni è opporsi alla criminalità e far rinascere la sua terra, nonostante le minacce ricevute nel tempo.

Lucia Annunziata, gaffe sui Mondiali/ Video: "Ah, l'Italia non c'è?". Tardelli...

“Abbiamo sempre cercato di dare modelli educativi sani e punti di riferimento alternativi a ragazzi che crescono mitizzando i boss di quartiere e che non hanno scambi culturali e confronti estranei al ghetto”, ha raccontato in passato Ciro Corona a Vita. “Quando siamo arrivati abbiamo raccolto 45 bidoni di siringhe e riempito 12 camion della spazzatura. Abbiamo spalato fango, vomito, escrementi. Abbiamo trasformato un ricovero per tossicodipendenti in un centro polifunzionale con 9 realtà e 14 tipologie di servizi offerti, senza soldi pubblici”.

Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro/ "Può fare quello che vuole, io so..."

Ciro Corona, chi è protagonista di Nuovi Eroi: la medaglia di Cavaliere del Merito

È nel dicembre 2020 che Ciro Corona ha ricevuto la medaglia di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per “il suo quotidiano e instancabile impegno nella promozione della legalità e nel contrasto al degrado sociale e culturale”. Qualche mese fa, tuttavia, ha pensato di riconsegnare l’onorificenza poiché ritiene che le istituzioni non siano dalla sua parte. Il contratto di comodato d’uso della struttura in cui ha sede la sua associazione (R)esistenza Anticamorra non è stato infatti rinnovato.

Padre Patrizia Rossetti, chi è?/ "Quando avevo 19 anni fui molestata, mio padre prese un rasoio..."

“Il mancato rinnovo del contratto della struttura, che limita tantissimo le nostre possibilità di operare, non è un problema tecnico ma politico. Non vogliamo più essere costretti a vivere nell’illegalità”, ha affermato. “A Scampia le Istituzioni ci stanno togliendo la Speranza e non c’è onorificenza che tenga senza la presenza delle Istituzioni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA