Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo/ Lo storico scherzo sull’incidente

Chi è Ciro De Lollis? Questa è una domanda che tanti telespettatori di Che tempo che fa si stanno ponendo, considerando che la madre Sandra Milo è ospite del talk condotto da Fabio Fazio. L’uomo, classe 1968, è nato dalla relazione tra la celebre attrice e Ottavio De Lollis e ha due sorelle: Debora Ergas, nata da una precedente relazione della madre, e Azzurra De Lollis, nata nel 1970.

Per quanto concerne la vita privata di Ciro De Lollis, sappiamo che ha una moglie, Vanessa Ceccarini, e un figlio, Flavio Milo De Lollis. Non si sa molto di più, considerando che tiene molto alla sua privacy, tanto da non avere alcun account sui social network. Il figlio di Sandra Milo ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà, dai problemi con la giustizia alle difficoltà di salute, fortunatamente alle spalle.

Come dicevamo, Ciro De Lollis ha dovuto fare i conti con qualche problema con la giustizia. Nel 2004, infatti, fu fermato per possesso di cocaina e fu arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Della malattia, invece, ne ha parlato la madre Sandra Milo in una recente intervista rilasciata a Domenica In: “Milo ha parlato dei problemi di salute del figlio Ciro De Lollis: “Cosa mi ha dato più dolore? Il dolore dei figli è insopportabile, i miei ultimi ragazzi hanno avuto un problema serio e sono stati momenti terribili, malattie della testa per cui non c’è cura e per cui la gente si uccide. Ciro li ha avuti e poi grazie a Dio è guarito”.

Ma Ciro De Lollis è noto al grande pubblico per un motivo in particolare, ovvero ad uno scherzo telefonico di pessimo gusto fatto alla madre Sandra Milo. Nel 1990, nel corso del talk show pomeridiano L’amore è una cosa meravigliosa, arrivò in studio una telefonata anonima e una donna, mai identificata, fece credere all’attrice che il figlio Ciro fosse ricoverato in ospedale per un grave incidente stradale. Sandra Milo uscì di corsa dallo studio tv, sconvolta, ma fortunatamente si trattava semplicemente di una burla di cattivo gusto.













