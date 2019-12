CIRO DE LOLLIS FIGLIO DI SANDRA MILO/ Vanessa Ceccarini e la nascita del figlio Flavio Milo De Lollis

Ciro De Lollis è il figlio prediletto di Sandra Milo, nato dal suo matrimonio con l’ex marito Ottavio De Lollis. O meglio, è il più conosciuto degli eredi dell’attrice agli occhi degli italiani. “Sono rimasta sola con tre figli da crescere dopo otto anni che stavamo insieme. È stata dura però devo dire grazie a Maurizio Costanzo, un amico meraviglioso, un uomo di grande generosità. Ho avuto degli amici che mi hanno amano e mi sono stati vicini. Ora non so nemmeno dove abita, non lo vedo da tanto, lui vive la sua vita. Anche i figli non lo vedono da tanto. Azzurra, nostra figlia, lo amava intensamente, poi si è stancata di aspettarlo. Adesso ha messo il cuore a riposo, anche il dolore ha bisogno di riposo, non puoi sostenerlo per tantissimo tempo”, ha confessato l’artista a Vieni da me, parlando di come l’ex marito non riuscisse a vivere appieno la paternità perché ancora ragazzino.

LO SCHERZO A SANDRA MILO SUL FIGLIO CIRO DE LOLLIS

Unico maschio e secondogenito, Ciro vive tra l’altro con la compagna e il figlio a casa della madre. Una situazione precaria che rende ancora di più difficile per l’attrice gestire entrate e uscite, soprattutto a fronte dei problemi economici legati ad un debito importante con il Fisco. La vita di Ciro De Lollis è fatta di alti e bassi e forse l’essere figlio di Sandra Milo ha aumentato l’interesse della stampa nei suoi confronti anche per via di uno spiacevole episodio accaduto diversi anni fa, quando durante il programma della Rai L’amore è una cosa meravigliosa, una spettatrice riferisce alla conduttrice che il figlio Ciro ha avuto un incidente e versa in gravi condizioni di salute. “Quello scherzo di pessimo gusto è rimasto nella storia della televisione. Per me fu uno shock. Conducevo L’amore è una cosa meravigliosa quando è arrivata quella telefonata anonima in cui mi informavano che Ciro era ricoverato in condizioni gravi a causa di un brutto incidente. Lasciai lo studio in lacrime”.

L’OMAGGIO ALLA MADRE

Oggi, 29 dicembre 2019, Sandra Milo ritornerà tra l’altro nel salotto di Domenica In per parlare della sua vita e carriera. Diversi anni più tardi rispetto a quel fatidico scherzo, troviamo invece Ciro completamente cambiato, padre grazie alle nozze con Vanessa Ceccarini e alla nascita del figlio Flavio Milo De Lollis. “Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità”, ha dichiarato l’attrice in quell’occasione, rivelando anche di essere orgogliosa di vedere Ciro responsabile.



