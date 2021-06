Ciro De Lollis “Malattie della testa”/ La moglie Vanessa Ceccarini e il figlio Flavio

Ciro De Lollis è il secondo figlio di Sandra Milo, nato dal matrimonio della madre con Ottavio De Lollis

Classe 1968, Ciro De Lollis ha sempre condotto una vita molto riservata e lontana dai riflettori. È sposato con Vanessa Ceccarini e la coppia ha avuto un figlio, chiamato Flavio Milo De Lollis in onore proprio della grande attrice: “Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità”, ha detto la Milo a “Vieni da me”, nel 2019.

Ottavio De Lollis, ex marito Sandra Milo e padre di Ciro/ "Mi spiace che i miei figli crescendo..."

Il figlio di Sandra Milo nel 2004 fu fermato per possesso di cocaina. Ciro fu arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti della squadra mobile lo hanno sorpreso in un appartamento di via di Donna Olimpia, a Monteverde, in compagnia di un ragazzo di 17 anni. I due erano in possesso di 40 grammi di cocaina e tutto il necessario per confezionare le dosi.

Giovanni Soldati, compagno Stefania Sandrelli/ “Sappiamo ridere insieme”

Ciro De Lollis: la malattia che ha fatto soffrire Sandra Milo

A inizio anno, ospite di Mara Venier a “Domenica in”, Sandra Milo ha parlato dei problemi di salute del figlio Ciro De Lollis: “Cosa mi ha dato più dolore? Il dolore dei figli è insopportabile, i miei ultimi ragazzi hanno avuto un problema serio e sono stati momenti terribili, malattie della testa per cui non c’è cura e per cui la gente si uccide. Ciro li ha avuti e poi grazie a Dio è guarito”, ha spiegato l’attrice senza entrare in ulteriore dettagli. Inoltre la Milo ha confessato di sperare di morire dopo i suoi figli: “Voglio tenergli la mano quando stanno per morire e dire di stare tranquilli che dopo pochi minuti li avrei raggiunti”. Ciro De Lollis ha anche una sorella più piccola, Azzurra, e una sorellastra, Debora Ergas, nata dal primo matrimonio della madre con il produttore greco Moris Ergas.

LEGGI ANCHE:

Malattia Amanda Sandrelli, figlia di Stefania Sandrelli/ “Il Cancro al seno ci ha unite ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA