Ciro e Anna a C’è posta per te 2025 per ritrovare un rapporto con la figlia Concetta

La seconda storia della sesta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista un’intera famiglia: Ciro, Anna, Antonio ed Emilia. Ciro e Anna sono sposati e sono i genitori di Antonio, Emilia è la fidanzata di Antonio. I due hanno anche una figlia, Concetta, i cui rapporti si sono interrotti dopo che nella vita della ragazza è entrato Giuseppe. L’uomo è il compagno della figlia, di cui la famiglia è contenta quando lo incontra.

C'È POSTA PER TE 2025, 6A PUNTATA/ Diretta e storie: la sorpresa di Mahmood e un allontanamento doloroso

Ciro però inizia a controllarlo da lontano, perché tiene alla felicità della figlia. Nota, allora, che Giuseppe non ha tanta voglia di lavorare. Gli propone allora di lavorare con lui, ma il ragazzo trova delle scuse per non accettare. L’uomo inizia dunque a pensare male e a mettere in guardia la figlia. Concetta però si arrabbia e rifiuta i suoi consigli. Siamo nel 2020, in piena pandemia, e Ciro continua ad avvertire la figlia sul fidanzato. Preso dalla rabbia, dice alla figlia “Perché non stai con lui e ti fai mantenere da lui”. Poco dopo arriva Giuseppe e gli dice “Tu come uomo non vali niente”. Giuseppe e Concetta vanno allora via insieme, da allora c’è una spaccatura nella famiglia.

FRANCESCO SORPRENDE LA FIDANZATA CLAUDIA A C'È POSTA PER TE 2025 DOPO LA MALATTIA/ Regali super di Mahmood!

Le parole per Concetta e Giuseppe a C’è posta per te

Dopo anni di freddezza e lontananza, e tentativi di riavvicinamento, Ciro e la sua famiglia hanno chiesto l’aiuto di C’è posta per te 2025. Concetta e Giuseppe hanno accettato l’invito. Ciro, nel vederli, esordisce prima parlando all’uomo: “Giuseppe, io sto qua per mia figlia che è la luce dei miei occhi. Io ti ho voluto bene, ti ho accolto, ho cercato di fare il mio meglio. Sono stato abbastanza duro, ma voglio capire questa situazione, perché non vediamo mia figlia, se è per te o lo vuole lei.” Poi alla figlia: “Sei la luce dei miei occhi, mi manchi”.