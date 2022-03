Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Pechino Express/ Inizio incoraggiante

Pechino Express 2022: Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, per loro due prove “Prova Immunità” ma…

Nella scorsa puntata di “Pechino Express 2022” Ciro e Giovambattista Ferrara si sono mostrati ancora in splendida forma. I due hanno svolto bene le diverse prove a cui hanno partecipato, arrivando con costanza tra le alte posizioni. Per la seconda volta consecutiva, infatti, hanno disputato la “Prova Immunità“, perdendo però contro “Madre e Figlia“, ovvero Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Ciò nonostante è possibile considerarli tra i favoriti dopo quanto visto finora. Nonostante qualche problemino tecnico (escrementi di gallina sulle gambe dell’ex difensore della Nazionale) i due hanno saputo superare le numerose difficoltà incontrate lungo il tragitto riuscendo a inventare la soluzione anche quando sembrava impossibile da trovare. Potrebbe essere proprio questa la dote giusta per arrivare fino in fondo.

Ciro e Giovambattista Ferrara "Padre e figlio" Pechino Express 2022/ Sono i favoriti…

Chi sono Ciro e Giovambattista Ferrara?

Ciro Ferrara è nato a Posillipo l’11 febbraio 1967 e oggi ha 55 anni. Durante la sua giovinezza, l’ex calciatore ha sofferto della sindrome di Osgood Shattler che lo ha costretto sulla carrozzella per un lungo periodo di tempo. Nel 1985, comunque, Ciro Ferrara riesce a esordire nel calcio con la maglia del Napoli, in serie A, approdando poi alla Juventus dove rimane fino al 2005. Finita la sua carriera da calciatore, Ferrara sceglie di diventare allenatore grazie all’aiuto di Marcello Lippi. L’ex difensore bianconero è stato sposato con Paola Pallonetto fino al 2017. Dalla loro unione nasce il figlio Giovambattista. Nato nel 2001, è il figlio più piccolo. Ha una sorella e un fratello più grandi, Benedetta e Paolo. Frequenta l’Università e ama trascorrere il suo tempo con gli amici. Nonostante il papà, il calcio non è proprio una sua grande passione, anche se gioca in una squadra di calcetto.

LEGGI ANCHE:

Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio a Pechino Express 2022/ Hanno già fatto un record!Paola Pallonetto, chi è l'ex moglie di Ciro Ferrara?/ Lavoro, curiosità e figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA