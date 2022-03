Ciro e Giovambattista Ferrara, Pechino Express 2022/ “Padre e Figlio” in leggero calo

Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio di Pechino Express 2022: in calo o strategia?

Ciro e Giovambattista Ferrara sono “Padre e Figlio” nel programma “Pechino Express 2022“. I due hanno mostrato fin dall’inizio di essere determinati ad arrivare fino in fondo. Lui è un ex calciatore, considerato tra i migliori difensori nella storia e idolo indiscusso sia dei tifosi juventini che di quelli napoletani (caso più unico che raro). Giovambattista Ferrara è invece il più giovane della cricca in viaggio nel medio-oriente. I due hanno avuto fin dall’avvio un buon feeling riuscendo a posizionarsi stabilmente nei primi posti, prova dopo prova. Nella terza puntata hanno avuto una fisiologica fase di riposo, riuscendo comunque a evitare gli ultimi posizionamenti. Sono comunque nel lotto di favoriti per la vittoria finale e stanno regalando già diversi simpatici momenti.

Ciro e Giovambattista Ferrara "Padre e Figlio", Pechino Express/ Inizio incoraggiante

Chi sono Giovambattista e Ciro Ferrara?

Giovambattista Ferrara nasce l’11 agosto 2001 a Napoli. È il terzo figlio dell’ex calciatore Ciro Ferrara e della ex moglie Paola Pallonetto. Dopo il diploma si iscrive all’Università e si sposta tra Berlino e Londra per proseguire gli studi accademici. Come il papà, ha la passione per lo sport e per il calcio, ma ha deciso di non scegliere la carriera sportiva. Il ragazzo è uno studente universitario al momento. Si è spostato tra Berlino e Londra proprio per proseguire gli studi accademici. Decide di affacciarsi al mondo dello spettacolo quest’anno. Ciro Ferrara è stato invece uno dei difensori più forti della storia della Nazionale. Ha giocato per Napoli e Juventus collezionando ogni tipo di trofeo raggiungibile. Recentemente è stato anche allenatore, trascorrendo diverso tempo in Cina.

LEGGI ANCHE:

Ciro e Giovambattista Ferrara "Padre e figlio" Pechino Express 2022/ Sono i favoriti…Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio a Pechino Express 2022/ Hanno già fatto un record!

© RIPRODUZIONE RISERVATA