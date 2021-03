Ciro Ferrara, Canzone Segreta/ “Maradona al mio addio al calcio”

L’ex calciatore e ora allenatore Ciro Ferrara è uno dei protagonisti della nuova puntata de “La canzone segreta” in onda questa sera, venerdì 19 marzo, su Rai 1. Ferrara è ormai un volto noto della televisione come opinionista sportivo, sopratutto per i club in cui ha militato nella sua lunga carriera, come Napoli e Juventus, senza dimenticare, ovviamente, la Nazionale italiana, in cui è stato un vero e proprio pilastro per tanti anni. A fine 2020 è apparso a Domenica In per dedicare un commosso tributo all’ex collega e amico Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020. “Il nostro legame è durato nel tempo e ne ho avuto la prova quando lui è voluto essere presente al mio addio al calcio allo stadio San Paolo con la partita Napoli – Juventus, lui volle fortemente essere presente. Dopo 14 anni tornava a Napoli e fu una dimostrazione che non potrò mai dimenticare”, ha raccontato.

Ciro Ferrara: la fondazione con Fabio Cannavaro

A inizio anno Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro, ha donato una nuova ambulanza all’A.O.U. Federico II di Napoli grazie alle donazioni raccolte per il progetto sociale “Un’Ambulanza per la vita”, promosso dalla loro Fondazione Cannavaro Ferrara. Nel 2019 l’ex calciatore ha partecipato al programma “Amici Celebrities”, in cui ha mostrato il suo talento canoro, raggiungendo persino la finale. Nel 2017 è stata resa nota la sua separazione dalla moglie Paola Pallonetto: il matrimonio è durato oltre vent’anni, con tre figli (Benedetta, Giovanbattista e Paolo). Non sono mai stati confermati i motivi che hanno portato alla separazione della coppia. Si è parlato di una relazione extra-coniugale di Ciro, ma non sono mai arrivate conferme dai diretti interessati; di sicuro tra gli ex coniugi resta un rapporto sereno e rilassato, sia per il bene dei figli, sia per loro stessi, che sembrano rimasti molto legati.

