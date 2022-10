Ciro Ferrara: chi è ex moglie Paola Pallonetto e i figli Benedetta, Giovanbattista, Paolo/ Sempre uniti ma..

Paola, Benedetta, Giovanbattista e Paolo: la numerosa famiglia di Ciro Ferrara

Paola, Benedetta, Giovanbattista e Paolo sono l’ex moglie e i figli di Ciro Ferrara. L’ex calciatore ed ex allenatore di Napoli e Juventus ha vissuto una lunga storia d’amore assieme alla donna, con cui ha costruito una famiglia numerosa e da cui si è separato nel 2017. Dalla loro relazione, dunque, sono nati i figli Benedetta, Giovanbattista e Paolo.

Quest’ultimo sembrava potesse ricalcare le orme del papà su un campo da calcio, alla fine però ha preso una strada decisamente diversa ed è felice lo stesso. “Ho preso tre lauree: la prima a Torino, in management e comunicazione aziendale. Le altre due a Londra e Berlino”, ha raccontato tempo fa in una intervista al Corriere della Sera. Nonostante la fine dell’amore tra Ciro e la moglie Paola, la famiglia è rimasta molto unita, soprattutto per il bene dei figli.

Ciro Ferrara, rapporti distesi con l’ex moglie Paola. Anche se…

Inevitabilmente, con il passare degli anni, Ciro e Paola si sono un po’ allontanati ma i rapporti sono rimasti cordiali. Non a caso, più volte, Ciro ha affermato di essere ancora molto legato alla moglie, come amico. Per quanto riguarda la vita privata dell’ex calciatore, invece, forse non tutti sanno che da adolescente è stato sulla sedia a rotelle per un mese. Questo perché era alle prese con la sindrome di Osgood-Schlatter: “Ho sofferto di una malattia, durante la fase di sviluppo, che mi ha portato su una sedia a rotelle per un mese, ma questo non mi ha mai fatto mollare il calcio”, ha raccontato in passato a Verissimo.

