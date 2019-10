Ciro Ferrara/ Da eliminato a ripescato, sarà un finalista? (Amici Celebrities)

CIRO FERRARA DUETTA CON GIORDANA ANGI E OTTIENE LA FINALE DI AMICI CELEBRITIES?

Da eliminato a finalista? Il pubblico quando vuole sa essere cattivo e in molti hanno pensato che Ciro Ferrara sia stato ripescato solo per essere poi eliminato nella semifinale di Amici Celebrities in onda questa sera su Canale 5 ma così non sarà, almeno non secondo le anticipazioni della puntata registrata già ieri pomeriggio in quel di Roma. Secondo quanto riporta il VicolodelleNews sembra che la serata sarà movimentata per Ciro Ferrara che dovrà guadagnarsi un posto in finale a suon di canzoni e duettando sul palco con Giordana Angi, suo coach fino a quando è stato seduto tra i bianchi. In questo tutti contro tutti, il campione della Juventus riuscirà a ritagliarsi un posto in finale conquistando il quarto girone tra i cinque a disposizione in questa scalata verso l’ultima puntata. Cos’altro gli vedremo fare questa sera?

CIRO FERRARA E LA SUA NAPUL’E’ NELLA PUNTATA DEL RIPESCAGGIO

Ciro Ferrara è il miracolato di questa semifinale di Amici Celebrities. Il programma torna in onda questa sera con la semifinale e il campione della Juventus sarà seduto in studio ma senza indossare la sua solita tuta bianca visto che da oggi, come annunciato largamente in questi giorni, andrà in scena il tutti contro tutti. Rimane il fatto che Ciro Ferrara è il ripescato di questa edizione vip e che adesso si ritroverà a fare i conti anche mettendosi contro i suoi compagni di squadra ovvero Filippo, Pamela e Massimiliano che sono arrivati in semifinale come i bianchi. Come andrà per Ciro Ferrara e riuscirà a fare tesoro della sua avventura di eliminato e ripescato per arrivare dritto dritto in finale oppure no? Sicuramente il campione non ha ugola d’oro e non riesce a portare a casa pezzi più complicati ma la produzione gli è andato incontro buttandosi spesso sui grandi classici napoletani e sulle canzoni che hanno fatto la storia della musica della sua terra e, in particolare, nell’ultima puntata ha emozionato tutti con la sua Napul’è di Pino Daniele, cliccate qui per vedere il video dell’esibizione.

CIRO FERRARA AD AMICI CELEBRITIES TRA EMOZIONI E GRANDI ANNUNCI

Il percorso di Ciro Ferrara è sicuramente basato sulle emozioni e non solo delle canzoni che ha portato sul palco di Amici Celebrities (dalla Leva calcistica a Napul’è) ma anche per il suo essere spontaneo e sempre trasparente. Durante il suo percorso, prima dell’eliminazione, Ciro Ferrara ha avuto modo di ricevere una sorpresa da parte del padre che è arrivato in studio per cantare con lui non prima di aver raccontato del suo grande amore per il calcio e della condizione che lui gli ha sempre imposto ovvero quella di studiare e lavorare, sempre e comunque. Regole ferree che sicuramente sono riuscite a tenere Ciro Ferrara sempre con i piedi per terra tanto da non proferire parola e non ribellarsi nemmeno quando suo padre ha raccontato che i compagni con cui giocava da bambino per strada, lo ritenevano scarso e lo lasciavano spesso in porta. Durante la visita del padre lo stesso Ciro Ferrara si è poi lasciato andare alla rivelazione che presto anche lui diventerà nonno in quanto sua figlia è incinta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA