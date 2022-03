Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio a Pechino Express 2022/ Hanno già fatto un record!

Chi sono Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara?

Ciro e Giovambattista Ferrara sono Padre e Figlio in questa edizione di Pechino Express 2022. Giovanbattista è il piccolo di casa Ferrara, avuto dall’ex moglie Paola Pallonetto. La coppia non vede l’ora di misurarsi in questa nuova esperienza itinerante, per consolidare il proprio rapporto e condividere attimi indimenticabili. Non sarà però tutto rosa e fiori nello show di Costantino della Gherardesca, che questa sera giovedì 10 marzo si posizionerà ai nastri di partenza, insieme alle coppie, per dare il via alla ara.

Paola Pallonetto, chi è l'ex moglie di Ciro Ferrara?/ Lavoro, curiosità e figli

Giovambattista Ferrara nasce a Napoli l’11 agosto del 2001. Papà Ciro gli ha dato il nome del nonno, in omaggio alle radici famigliari e alla tradizione. Il piccolo di casa Ferrara ha un fratello ed una sorella, Paolo e Benedetta. Attualmente frequenta l’università ed è un appassionato di calcio come il padre. Dal suo profilo social emerge che sta vivendo una bellissima storia d’amore con Margherita Maglisso, la sua fidanzata.

Margherita Migliasso, chi è la fidanzata di Giovambattista Ferrara?/ Due anni insieme

Ciro e Giovambattista Ferrara, Padre e Figlio segnano già un piccolo record

Benché non abbia ereditato il talento calcistico del padre, che si è affermato come calciatore ad altissimi livelli, Giovambattista calca con passione i campetti di calcio a sette. Non ne ha fatto una ragione di vita o una professione come il padre, ma quando vede un pallone ha gli occhi a cuore. Le partite di calcetto con gli amici sono inoltre un ottimo momento di condivisione coi compagni, come quello che vivrà – all’ennesima potenza – in questo straordinario viaggio con papà Ciro Ferrara.

Il figlio dell’ex calciatore del Napoli, nonché ex allenatore della Juventus, è il concorrente più giovane dello show di Sky Uno e questo elemento rappresenta già un piccolo record per la coppia. Con il loro entusiasmo e le loro capacità fisiche riusciranno a mettersi alle spalle gli altri concorrenti? Di sicuro Padre e Figlio sono da tenere in grande considerazione per la vittoria di Pechino Express 2022.

Canzone Segreta, replica seconda puntata/ Michele Placido spiazzato da Violante

© RIPRODUZIONE RISERVATA