Ciro Ferrara/ Finalista dopo il ripescaggio ma Platinette… (Amici Celebrities)

CIRO FERRARA DA RIPESCATO A VINCITORE DI AMICI CELEBRITIES?

Contrariamente a quanto si sarebbe potuto prevedere, Ciro Ferrara è in finale ad Amici Celebrities e questa sera lo ritroveremo nell’ultima puntata in onda pronto a sfidare i suoi ex compagni di squadra, i bianchi, ovvero Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese, riuscirà davvero a spuntarla? Le opinioni sul suo arrivo in finale sono davvero discordanti ma, soprattutto, sono in molti quelli che non riescono davvero a capire il perché del suo arrivo in finale a discapito di un talento come quello di Laura Torrisi e, ancora prima, di Francesca Manzini, uscita in lacrime ancora prima di arrivare in semifinale. Il regolamento e il ripescaggio gli hanno permesso di battere Joe Bastianich e di essere in studio per la finalissima ma Platinette non sembra d’accordo e la scorsa settimana ha avuto modo di dirlo e ridirlo. Lo farà anche questa sera in questa finalissima di Amici Celebrities?

CIRO FERRARA IN FINALE TRA CLASSICI E LACRIME

Il percorso di Ciro Ferrara è stato intenso e non ha lasciato niente da parte. L’ex campione della Juventus ha sfoderato, da buon napoletano, la sua arte oratoria ma anche la sua ironia e la sua verve quasi in stile one man show, ma il resto? Sicuramente Ciro Ferrara non si è dato al ballo ma ha avuto modo di partecipare come cantante portando sul palco i grandi classici della sua terra e questo gli ha permesso di arrivare in finale ad Amici Celebrities non senza commozione e momenti davvero intensi. Ferrara ha avuto modo di incontrare suo padre durante una puntata di Amici Celebrities e di cantare con lui non prima di aver raccontato i dettagli della sua infanzia di quando, da bambino, passava le giornate a cercare qualcuno per giocare a pallone sognando i grandi stadi italiani e riuscendo, con il suo lavoro, a raggiungere i suoi obiettivi senza mai lasciare la scuola, per volere del padre. E poi? Ciro Ferrara ha avuto modo di annunciare in tv anche la gravidanza della figlia anche se, come lui stesso ha ammesso, era ancora un po’ presto.

CIRO FERRARA SI E’ DAVVERO ADDORMENTATO?

Il suo percorso ad Amici Celebrities non ha mai smesso di stupire ma nemmeno di far sorridere perché sembra che il napoletano ne abbia combinate davvero di ogni. In particolare, secondo quanto ha riportato il settimanale Chi, sembra che Ciro Ferrara sia arrivato in ritardo alla registrazione della semifinale del programma perché si è addormentato. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini sembra che il campione si sia addormentato in treno e, quindi, non sia sceso a Roma come previsto ma tre ore dopo, a Firenze: “Mentre si dirigeva negli studi romani poco prima della semifinale del programma, ha preso il treno da Napoli ma si è addormentato in carrozza. Quando ha aperto gli occhi, si è ritrovato a Firenze, accumulando tre ore di ritardo per le prove”. Alla fine non solo è arrivato alla meta ma ha conquistato anche il suo posto in finale, vincerà? Siamo sicuri di no ma da buon sportivo avrà imparata a partecipare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA