Ciro Ferrara/ L’elogio di Ornella Vanoni, la querelle con i blu (Amici Celebrities)

Continua il successo di Ciro Ferrara ad Amici Celebrities

Ciro Ferrara, protagonista nella squadra dei bianchi con il canto, si è esibito nella sua interpretazione di “Je So’ Pazzo”, conquistando le lodi del parterre. A elogiarlo con entusiasmo, oltre al pubblico in studio, è stata Ornella Vanoni, che dalla sua postazione del parterre ha svelato di avergli riservato un 8 pieno. “Se mi è piaciuto? Molto!”, ha fatto notare il noto giudice dopo aver ascoltato l’esibizione di Ferrara. “L’ha cantata molto bene!”. Ma, in occasione della prima manche, Ciro Ferrara ha preso la palla al balzo per scusarsi, riformulando, almeno in parte, quanto detto nel corso di quella che si è rivelata la polemica più accesa della seconda puntata. Un rvm ha infatti mostrato il concorrente in sala prove mentre discuteva, assieme a Filippo Bisciglia, della presunta incapacità di Emanuele Filiberto di Savoia e di altri componenti della squadra bianca; una clip che ha immediatamente scatenato la querelle tra la formazione bianca e i blu.

Ciro Ferrara: la polemica con Emanuele Filiberto

Per Ciro Ferrara e Filippo Bisciglia sono arrivate le critiche da parte di Emanuele Filiberto di Savoia, che senza mezzi termini li ha definiti come “due galli bravi forti e belli in un pollaio”. Determinati ad avere la meglio nella terza puntata di Amici Celebrities, i due concorrenti si sono infatti confrontati sulle opportune strategie da adottare, manifestando uno spirito competitivo che ha fatto arricciare il naso agli avversari: “ho visto una squadra bianca che sta a rosica’ ed è un po’ peccato”, ha aggiunto Emanuele Filiberto dopo aver visionato le clip con il confronto tra i due concorrenti della squadra bianca. “Qui ognuno prova a fare il meglio che può […] non esiste la cattiveria agonistica, c’è solo la concentrazione agonistica!”. Ciro Ferrara, però, ha voluto replicare a modo suo, spiegando che anche nello sport, in realtà, la cattiveria esiste eccome.

Ciro Ferrara:“Anche voi siete rosiconi”

Ciro Ferrara ha messo fine alle polemiche scatenate nel parterre di Amici Celebrities, rispedendo al mittente tutte le accuse ricevute nel corso della querelle. L’ex calciatore, accusato di aver complottato criticando alcuni membri della formazione avversaria, non ha apprezzato il fatto di essere definito come un “rosicone”, dal momento che i concorrenti della squadra bianca, nel replicare al suo atteggiamento, avrebbero dimostrato il medesimo risentimento. “Anche voi, insomma, abbastanza rosiconi”, ha fatto notare Ferrara replicando, in particolare, alle parole al vetriolo di Emanuele Filiberto di Savoia. “Detto questo – ha aggiunto l’ex calciatore – condivido con voi che siamo qui per divertirci e per fare divertire, quindi state tranquilli che anche da questa parte siamo assolutamente sereni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA