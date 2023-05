Ciro Ferrara piange in diretta tv su Dazn/ Video, le lacrime in ricordo di Maradona

Fra i tanti tifosi del Napoli che stanno festeggiando da ieri sera lo scudetto vi è anche Ciro Ferrara, lui che è stato protagonista del primo e del secondo tricolore alzati al cielo dalla compagine partenopea nel 1987 e nel 1990. Parlando in diretta su Dazn, l’ex centrale della nazionale italiana ha dedicato una lettera a Diego Armando Maradona, suo ex compagno: “Oggi è stata una festa bellissima – le parole di Ciro Ferrara in diretta televisiva – i ragazzi sono nello spogliatoio e stanno festeggiando. Un’emozione indescrivibile. Dopo 33 anni il Napoli torna al successo, sono orgoglioso di essere napoletano e felicissimo per questi ragazzi. Successo strameritato”.

Quindi su Maradona, deceduto a novembre di due anni fa, ha aggiunto: “Non è facile. Purtroppo in questi anni, la mancanza di Diego si è sentita. Ma anche di altri due compagni che vorrei ricordare: Garella e Giuliani”, ricordando altri due grandi protagonisti dei primi due scudetti azzurri. “Tutti coloro che fanno parte del Napoli non erano nati nel ’90 – ha ricordato ancora l’ex calciatore – quel giorno scendemmo in campo con i nostri figli”.

CIRO FERRARA: “NAPOLI DA 13 ANNI IN EUROPA”

Secondo Ciro Ferrara lo scudetto vinto dal Napoli non è un risultato estemporaneo: “Il Napoli è tredici anni che è in Europa. Questo non è un risultato secondario. Permette alla società di rimanere a cerri livelli. Poi chiaro che tutti vorrebbero vincere qualcosa tutti gli anni. Però questo è un percorso che è appena cominciato. Bisognerà fare di tutto per continuare mantenerlo su questo livello”.

L’ex difensore, oggi commentatore tv, non è riuscito a trattenere le emozioni e soprattutto le lacrime ricordando il Pibe de Oro. Uno scudetto, quello del Napoli, che purtroppo vedrà molti assenti, a cominciare proprio da Maradona, senza dimenticarsi di Pino Daniele e Massimo Troisi, tre napoletani doc che sicuramente nella serata di ieri sarebbero scesi in piazza per saltare e intonare cori con la folla festante.

