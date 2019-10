Ciro Ferrara/ Ripescato contro Joe Bastianich? I giudici pronti.. (Amici Celebrities)

CIRO FERRARA RIPESCATO AD AMICI CELEBRITIES?

Ciro Ferrara è pronto per tornare ad Amici Celebrities? Sembra proprio di sì anche se non come ospite o come valletto della neo conduttrice Michelle Hunziker quanto per tornare in gara. Eh sì, avete letto bene. La sanguinaria e i suoi sono pronti a tirare fuori dal cilindro una bella sorpresa ovvero quella di riavere in studio uno degli ultimi eliminati e, in particolare, ad inizio puntata toccherà proprio alla conduttrice svizzera rivelare che Ciro Ferrara e Joe Bastianich si scontreranno per ottenere un posto nella nuova puntata del programma e che per farlo avranno a disposizione anche l’immunità nella prima manche. Questo permetterà loro di rimettersi in pista e sperare di arrivare così nella semifinale che sarà registrata martedì ma che andrà in onda mercoledì prossimo sempre su Canale 5. Le prime anticipazioni della puntata di oggi svelano proprio che sarà Ciro Ferrara a vincere lo scontro ottenendo di nuovo un posto al sole.

CIRO FERRARA VS JOE BASTIANICH, CHI SI SALVERA’?

Ciro Ferrara è sempre pronto a mettersi in gioco e anche questa sera lo farà battendo Joe Bastianich e tornando al suo posto tra i bianchi non senza polemiche. Il pubblico di Amici Celebrities sa bene che l’imprenditore è andato via dal programma soprattutto per colpa di Platinette che non lo ha trovato bravo nella sua passione del canto, che sia proprio per colpa del giudice che questa sera non tornerà nel programma cedendo il passo a Ciro Ferrara? I dettagli dello scontro e quello che diranno i giudici su di loro lo scopriremo questa sera fatto sta che il calciatore potrà regolarmente tornare a cantare affrontando la prima manche, che vedrà i bianchi vincere su tutti, e la seconda, che metterà a rischio Massimiliano. Le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News lasciano intendere che non solo l’ex campione della Juve sarà ripescato ma che chiuderà la serata in bellezza salvandosi e arrivando, di fatto, alla semifinale della prossima settimana. Vincerà? Forse non arriverà sul podio ma sicuramente la corsa per lui continuerà nel migliore dei modi.

CIRO FERRARA AD AMICI CELEBRITIES COME CANTANTE

Chi non ha seguito Amici Celebrities non sa che Ciro Ferrara si è presentato in trasmissione in veste di cantante. Sin dal primo giorno si è cimentato soprattutto con brani molto radicati nella sua vita e nel suo territorio. Dai grandi classici napoletano al grande De Gregori con “La leva calcistica della classe ’68”. Un brano a cui Ciro è molto legato proprio perché alcune frasi sembrano davvero tratte dalla sua vita. A confermare la sua versione è arrivato, in veste di sorpresa, anche l’amato padre che con lui ha intonato “O surdato ‘nnammurato” per poi raccontare: “Quando era piccolo aspettava gli altri per giocare in strada, era minuto e scarso e per questo lo mettevano sempre in porta, non avrei mai pensato che sarebbe diventato un grande calciatore”. Il momento commozione non è mancato e siamo sicuri che Ciro Ferrara potrebbe ancora regalare sorprese.



