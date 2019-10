Ciro Ferrara salta prove Amici Celebrities/ Ritardo di 3 ore “addormentato in treno”

Curiosa disavventura per Ciro Ferrara ad un passo dalla semifinale di Amici Celebrities in onda questa sera su Canale 5. Dopo essere stato ripescato nella passata puntata del talent di Maria De Filippi in salsa vip (e passato brevemente sotto la conduzione di Michelle Hunziker), l’ex calciatore napoletano è si è reso protagonista di un fatto emblematico destinato a far sorridere ma che ha messo quasi a rischio la sua presenza nella penultima puntata del programma. Sarà la stanchezza accumulata o la troppa ansia, fatto sta che Ferrara si sarebbe addormentato in treno arrivando così a Roma con ben tre ore di ritardo e saltando così le prove. Un bel guaio per l’ex campione di calcio che dopo aver avuto la possibilità di riaccedere allo show rischiava di non vedere proseguire il suo sogno per via di un disguido, o meglio, di un sonnellino di troppo! A rivelare il curioso fatto è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che ha raccontato la disavventura di Ciro Ferrara, partito da Napoli in direzione Roma ma ritrovatosi a sua insaputa a Firenze!

CIRO FERRARA, AMICI CELEBRITIES A RISCHIO: SI È ADDORMENTATO IN TRENO

Ciro Ferrara è giunto al suo appuntamento con le prove di Amici Celebrities, in occasione della semifinale, solo tre ore dopo a causa del pisolino in treno che ha fatto sì che terminasse la sua corsa solo nel capoluogo toscano. A raccontare nel dettaglio l’accaduto è il settimanale specializzato in notizie televisive e di gossip che ha spiegato: “Mentre si dirigeva negli studi romani poco prima della semifinale del programma, ha preso il treno da Napoli ma si è addormentato in carrozza. Quando ha aperto gli occhi, si è ritrovato a Firenze, accumulando tre ore di ritardo per le prove”. Nonostante il disguido però Ciro Ferrara alla fine ce l’avrebbe fatta a recuperare il tempo perduto e successivamente a cimentarsi nella semifinale che, secondo quanto anticipato dal Vicolo delle News, avrebbe superato brillantemente aggiudicandosi così l’ambita finalissima del programma di Maria De Filippi.

