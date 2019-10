Ciro Ferrara, sorpresa di papà Giovanbattista/ “Fiero di te ma qui dovevo esserci io”

Anche nella versione Celebrities di Amici non mancano le ben note sorprese di Maria De Filippi agli allievi. Il primo a ricevere una gradita e commovente sorpresa è Ciro Ferrara. L’ex calciatore trova di fronte a se suo padre e alla sola vista si commuove. Giovanbattista Ferrara, questo il nome del suo papà, ha scritto per lui una lettera e a leggerla è Maria De Filippi. “Se chiudo gli occhi e faccio un salto nel tempo, l’immagine che ho di te bambino è quella di un piccoletto ricciolo sempre con il pallone sotto il braccio – esordisce – che trascorreva l’intero pomeriggio in giardino ad aspettare che qualcuno scendesse da casa per giocare a pallone. Lo sai, io non ho mai pensato che tu potessi diventare un gran calciatore, anche perché da bambino eri così piccoletto che anche i tuoi amici ti consideravano il più scarso e ti mettevano sempre in porta”.

Giovanbattista scrive al figlio Ciro: “Qui ad Amici dovevo esserci io però!”

Giovanbattista, nella sua lettera per il figlio Ciro Ferrara, ammette che all’inizio non era contento che giocasse a calcio e trascurasse gli studio. Oggi però ammette che: “Ora che sei un uomo voglio chiederti scusa perché inizialmente non ho condiviso la tua passione per il calcio, io volevo che tu studiassi. – così conclude – Ora che sei diventato grande e padre puoi capire il mio comportamento e solo ora posso dirti quanto sia fiero e orgoglioso che tu sia mio figlio”. Non manca, sul finale, una nota ironica. Il papà di Ciro ad Amici Celebrities sottolinea come non sia lui l’artista di casa: “Tua mamma ha studiato pianoforte e io canto in un coro. Qui, mi dispiace, avrei dovuto esserci io!”

