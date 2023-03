Ciro Grillo/ Amica di Silvia in aula: “Era offuscata dopo stupro, ho visto lividi”

La settima udienza del processo per violenza sessuale a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, si è svolta nelle scorse ore a Tempio Pausania. I giovani genovesi sono stati denunciati da Silvia (nome di fantasia) per i fatti avvenuti la notte del 16 luglio 2019 a Porto Cervo, dove si trovavano in vacanza, nella villetta di proprietà di Beppe Grillo, garante del M5S nonché padre dell’imputato. L’allora diciottenne presentò denuncia soltanto dopo essere rientrata a Milano, su spinta della mamma che aveva notato dei cambiamenti in lei. La donna non è tuttavia l’unica testimone.

In aula questo pomeriggio, come riportato da Repubblica, i pm hanno ascoltato Adelaide, un’amica della presunta vittima. È proprio con lei che la italo-norvegese si è confidata al telefono poche ore dopo avere subito la violenza. Inizialmente la teste ha affermato di non ricordare quali fossero state le dichiarazioni rilasciate dai Carabinieri ai tempi, ma dopo la rilettura del verbale ha confermato la sua versione. “Il 17 luglio ho sentito Silvia, era offuscata, come se avesse bevuto”, ha ricordato. “Ricordo di alcune foto di lei, in reggiseno davanti allo specchio, sia frontalmente che di profilo, in cui si vedevano chiaramente alcuni lividi sul costato a sinistra, sulla scapola destra e sulla coscia all’altezza del bacino lato destro. Ricordo che mi scrisse di avvertire anche dolori alle parti intime, non riusciva a urinare”. Le foto in questione, tuttavia, sono andate perdute, poiché Snapchat, l’applicazione con cui furono inviate, le cancella automaticamente dopo la visualizzazione.

Ciro Grillo, va avanti il processo: in aula Adelaide, amica di Silvia

Adelaide, l’amica di Silvia, la giovane italo-norvegese che ha accusato di violenza sessuale i genovesi Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, avrebbe dovuto rendere la sua testimonianza in aula lo scorso 8 febbraio. In quella udienza, tuttavia, la testimonianza della mamma della vittima andò per le lunghe, tanto da portare al rinvio. “Mia figlia dopo quei fatti è una persona diversa, un corpo che cammina. Alla sera ogni tanto mi guarda e dice che è stufa di respirare”, aveva affermato la donna. Insieme alla giovane, come ricostruisce La Nuova Sardegna, sarebbe dovuto essere ascoltato anche Alex Cerato, un amico della allora diciottenne che era con lei al Billionaire prima che si recasse nella villetta di Porto Cervo e che l’ha rincontrata il giorno successivo. Il ragazzo però non era presente in aula, probabilmente verrà sentito successivamente.

Era assente a Tempio Pausania in queste ore anche Giulia Bongiorno, avvocato di Silvia, sostituita dal collega Dario Romano. Dopo la fine dell’udienza, tuttavia, la legale ha commentato con soddisfazione la testimonianza resa da Adelaide. Essa è “il riscontro dell’autenticità di quanto dichiarato dalla mia assistita e del fatto che l’avevano costretta a bere”, ha affermato. La difesa, rappresentata dagli avvocati Andrea Vernazza, Enrico Grillo, Gennaro Velle, Ernesto Monteverde, Alessandro Vaccaro, Mariano Mameli ed Antonella Cuccureddu, punta invece a dimostrare che si è trattato di un rapporto consensuale. È per questo motivo che nelle prossime udienze chiamerà a testimoniare David Enrique Obando, ventenne norvegese di origini nicaraguensi, figlio di un noto politico di Oslo, accusato dalla presunta vittima di un altro stupro, precedente a quello in questione e mai denunciato. Egli sostiene infatti che allora la ragazza si inventò tutto.











