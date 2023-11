Ciro Grillo e amici a processo per stupro di gruppo/ Al via controesame della ragazza che denunciò violenza

Tempio Pausania: nel processo che si celebra a porte chiuse a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, nuova udienza con il controesame della presunta vittima dello stupro di gruppo che si sarebbe consumato nel 2019 in una villa in Sardegna. Le difese dei quattro imputati intervengono con le domande alla giovane che parlerà in aula, per il secondo giorno consecutivo, dopo aver raccontato il dramma che avrebbe vissuto durante e dopo i fatti oggetto della sua denuncia.

La studentessa italo-norvegese, 19enne all’epoca dei fatti, ieri ha risposto alle domande del procuratore Gregorio Capasso e della parte civile rappresentata dagli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano. Una deposizione difficile in cui avrebbe descritto momenti chiave della vicenda: “Mi hanno costretta a bere, poi il blackout. Ero paralizzata, non riuscivo a muovermi. E dopo la stupro ho tentato più volte il suicidio“. I pool difensivi oggi saranno impegnati nel controesame, come riportato dall’Ansa: “Ci saranno tutte le domande dei legali degli imputati e le contestazioni – ha spiegato l’avvocato Gennaro Velle, difensore di Corsiglia –. È importante valutare la credibilità della denunciante. Il processo si gioca sulla credibilità e l’attendibilità della ragazza. Certamente ci sono elementi di contraddizione rispetto alle dichiarazioni rese dall’altra ragazza e rispetto a elementi ulteriori, a cominciare dai contenuti dei telefoni“.

Processo Ciro Grillo: in aula il racconto della presunta vittima

Nel corso della sua deposizione fiume, la ragazza che ha denunciato la presunta violenza sessuale di gruppo attualmente oggetto del processo che vede imputati Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, avrebbe ripercorso la vicenda tra le lacrime. Si tratta della principale accusatrice del figlio del fondatore dei 5 Stelle e dei tre amici le cui rispettive difese, nelle prossime ore, passeranno al controesame della presunta vittima.

“Una ragazza distrutta, devastata, che ha fatto una deposizione tra i singhiozzi“. Così l’avvocato di parte civile Giulia Bongiorno ha decritto le condizioni della ragazza che ha denunciato il presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 in una villa in Sardegna. “Credo che per un legale queste giornate siano le più difficili, le più complicate e le più dolorose perchè vedere una persona che ha parlato di suicidio, di atti di autolesionismo, di corse verso i binari per farsi mettere sotto il treno non è facile. A volte queste cose si banalizzano, ma invece sono di una gravità inaudita“, ha sottolineato Bongiorno. A un certo punto della deposizione, la ragazza avrebbe avuto un crollo emotivo e si sarebbe commossa al punto da rendere necessaria una sospensione dell’udienza per consentirle di riprendersi. Ma successivamente, il suo racconto sarebbe stato comunque costellato di lacrime: “Non sentivo più il mio corpo – avrebbe detto a un certo punto la ragazza, riporta Il Corriere della Sera, nel ricordare le fasi della presunta violenza –, nemmeno le braccia. Non riuscivo a muovermi“.

