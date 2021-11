Ciro Grillo: foto, video e audio inediti/ I segni della violenza ma poche ore dopo…

L’udienza preliminare del processo relativo al caso del presunto stupro di Ciro Grillo e altri tre amici è stata rinviata al 26 novembre, ma sono stati presentati nuovi documenti, con almeno 11 telefonate, che danno una nuova luce al caso. Due sono stati mostrati in esclusiva da Fuori dal Coro. Si tratta delle foto scattate alla vittima dopo il presunto stupro, dove si vedono lividi sul suo corpo, e del video inedito in cui Silvia gioca con un’amica in spiaggia solo qualche ora dopo la notte trascorsa con Ciro Grillo e i suoi amici. Il materiale è al vaglio dei giudici che devono decidere se rinviare a giudizio i quattro ragazzi. C’è poi la vicenda del post “Ti stupro bella bambina”, che però non è riferito a questo caso.

L'auto dei Ghostbusters è stata rubata in Italia/ Furto o strategia di marketing? Il web si divide

Il messaggio era stato scritto sui social due anni prima, quando Ciro Grillo era in Nuova Zelanda ed era stato accusato di comportamenti scorretti nei confronti di ragazze. Sono uscite le conversazioni avute con la madre. «È il tipico atteggiamento del teppistello. Non farai mai più un viaggio di questo tipo. La tua libertà è finita», disse la moglie di Beppe Grillo al figlio.

Pierpaolo Sileri/ "Terza dose o vaccino antinfluenzale? Entrambi prioritari"

CASO CIRO GRILLO, LE INTERCETTAZIONI

I nuovi documenti sul caso Ciro Grillo mostrati da Fuori dal Coro sono definiti «cruciali» dallo stesso programma di Rete 4. È stata pubblicata, ad esempio, la trascrizione di un audio: «La sfiga madornale è che magari mi faccio gente in diverse serate poi me le ritrovo lì, tutte insieme, allo stesso tavolo. E sono tipo… “Ah guarda! Il gruppetto che mi sono fatta a luglio magari. O a giugno. O a marzo!”». Solo alcune delle intercettazioni portate in aula dai legali. «Quei ragazzi hanno fatto cose perverse, che mi sono meritata… Non so. Mi viene quasi voglia di picchiarmi per quello che ho fatto, sai?». Tutto è partito dalla denuncia di stupro, mostrata per la prima volta in tv. Dall’esame completo a cui fu sottoposta la ragazza emersero i segni della violenza.

BioNTech: “con mRna cureremo cancro e Hiv”/ I fondatori: “vaccino in 5 anni”

Nel documento si parla infatti di «estremi di un delitto», che però potrebbe essere messo in discussione proprio dalle intercettazioni. «Mi sono sentita molto usata. È stato davvero brutto. Usata e buttata via, giusto per divertimento. Mi sento così… sbagliata. Voglio solo ricominciare. Quei ragazzi sembravano normali, poi si sono approfittati di me. È stata una specie di spazzatura questa esperienza», ha detto Silvia in un’altra circostanza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA