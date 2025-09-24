Il processo a Ciro Grillo a Ignoto X su La7 con le parole di Francesco Menditto, ex magistrato, sulla condanna al figlio di Beppe: le sue parole

Si è parlato del caso Ciro Grillo durante la puntata di ieri di Ignoto X su La7 e in studio vi era il magistrato Francesco Menditto. Il figlio di Beppe è stato condannato a 8 anni per stupro di gruppo avvenuto nell’estate del 2019 a Porto Cervo; condanne anche per altri tre ragazzi, fra cui la pena più bassa di 6 anni e 6 mesi.

Il talk del settimo canale ha parlato con Alessandro Vaccaro, uno dei legali dei condannati, che si è detto sorpreso per quanto deciso dal tribunale di Tempo Pausania: “La sentenza pronunciata ieri dal Tribunale di Tempio Pausania ci ha amareggiato da un lato e grandemente deluso dall’altro. Infatti noi difensori eravamo convinti di essere riusciti a dimostrare la non credibilità delle affermazioni rese dalla persona offesa. Dichiarazioni che erano state smentite, appunto, nel corso del dibattimento, sia da testimoni dalla stessa indicati, sia da dati obiettivi tecnici inconfutabili. Sicuramente impugneremo questa sentenza in quanto riteniamo di essere in grado di poter dimostrare la totale estraneità dei nostri assistiti ai fatti contestati”.

Menditto, procuratore di Tivoli fino a poco tempo fa, intende fare chiarezza: “Condannato perchè si chiamava Ciro Grillo? Assolutamente non c’entra nulla. Ovviamente il nome del padre, il nome del figlio il nome del nonno o di chiunque altro. I magistrati sono autorevoli, professionalmente attrezzati, giudicano il fatto possiamo escludere questo modo, come dire, di reagire di fronte alle decisioni della magistratura. Non accettarle mai. La sentenza è importante. Che cosa è importante della sentenza? È importante la decisione, la soluzione o la condanna. Le donne quando denunciano temono di non essere credute. L’importante è che sia stata pronunciata per la vittima naturalmente una sentenza di condanna. Questo è il punto. Al di là della pena”.

PROCESSO CIRO GRILLO, MENDITTO: “QUANDO CI SARA’ IL PROCESSO IN APPELLO…”

Ma questi ragazzi andranno mai in galera? Menditto replica: “C’è una condanna di primo grado, c’è la presunzione di innocenza. Una donna che subisce uno stupro per tutta la vita porterà il dramma di ciò che ha subito. Detto questo attualmente non c’è una misura cautelare, quindi è libero come qualunque imputato”.

“Per l’Appello dovranno passare almeno 2 anni, la giustizia è lenta. Ciro Grillo ha tempo di abbracciare sua figlia, poi quando la sentenza diventerà irrevocabile dovrà essere eseguita e come nei confronti di chiunque imputato si andrà in carcere perché è un reato grave”