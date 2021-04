Ciro Grillo “non fu stupro, era consenziente”/ Ora Pm decide su richiesta processo

Ciro Grillo rischia il processo per per violenza di gruppo. Il termine sta per scadere, la Procura di Tempio Pausania in queste ore sta decidendo se chiedere il rinvio a giudizio per il figlio di Beppe Grillo e i suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Stando a quanto riportato dall’AdnKronos, la Procura sembra intenzionata a chiedere il processo, perché per i magistrati quello che c’è stato il 16 luglio 2019 nella villa in Costa Smeralda non fu sesso consenziente, come invece sostiene la difesa degli indagati. A tal proposito, giovedì sera si è tenuto in gran segreto l’interrogatorio del figlio del garante del MoVimento 5 Stelle davanti al procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso. «Non c’è stata violenza sessuale, ma sesso consenziente», ha ripetuto più volte Ciro Grillo. Un interrogatorio lungo e difficile, chiesto comunque dal legale del giovane. Nel novembre scorso sono state chiuse le indagini e quindi gli atti sono stati messi a disposizione della difesa, che ha chiesto un termine per le controdeduzioni e le indagini difensive. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati gli altri tre indagati, giovedì sera è toccato a Ciro Grillo.

CIRO GRILLO, SI VA VERSO IL PROCESSO?

Diversa la versione della ragazza di 19 anni, che parla di stupro di gruppo. La giovane, difesa dall’avvocato Giulia Bongiorno, è stata difesa più volte dagli inquirenti, a cui ha raccontato nei minimi particolari quanto accaduto nella notte. È stata ascoltata anche Parvin Tadjik, madre di Ciro Grillo e moglie del comico genovese, la quale ha raccontato che quella sera dormiva nell’appartamento accanto e non si sarebbe accorta di nulla. Il suo telefono è stato messo sotto controllo insieme a quello dei ragazzi dai magistrati in quasi due anni di indagini, secondo l’AdnKronos, che parla di un deposito a giorni della richiesta di rinvio a giudizio negli uffici del gup del Tribunale di Tempio Pausania, guidato dal magistrato Giuseppe Magliulo. Da un lato c’è la ragazza che ha raccontato di essere stata stuprata dopo che l’amica si era addormentata. In particolare, ha detto di essere stata costretta ad un rapporto sessuale con uno dei ragazzi e di essere stata violentata anche dagli altri tre successivamente. I giovani, invece, sostengono che il rapporto di gruppo sia stato consenziente, tanto che lei e il primo ragazzo sarebbero andati insieme a comprare le sigarette e dopo avrebbe avuto rapporti con gli alti tre. Inoltre, nei giorni successivi ci sarebbero stati scambi di messaggi tra loro.

PM: “RAGAZZA COSTRETTA AD AVERE RAPPORTI SESSUALI”

Secondo la ricostruzione dei magistrati la ragazza fu «costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno», «afferrata per la testa a bere mezza bottiglia di vodka» e «costretta ad avere rapporti di gruppo» dai quattro indagati i quali hanno «approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica» del momento. La Procura, secondo quanto riportato dall’AdnKronos, agli atti ha una serie di foto e immagini. In un verbale, visionato dall’agenzia di stampa, si legge che «verso le sei del mattino mentre R. M. (amica della vittima, ndr) dormiva», la giovane è «stata costretta» ad avere rapporti in camera da letto e nel box doccia del bagno con uno dei ragazzi, mentre «gli altri tre indagati hanno assistito senza partecipare». Poi c’è stata un’altra violenza, quando la giovane è stata costretta a bere mezza bottiglia di vodka contro il suo volere. La ragazza poi ha perso conoscenza fino alle 15, quando è tornata a Palau. Per i pm la «lucidità» della vittima «risultava enormemente compromessa» quando è stata portata nella camera matrimoniale dove gli indagati l’avrebbero costretta ad avere «cinque o sei rapporti».

