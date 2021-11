Ciro Immobile/ Dalla Scarpa d’Oro all’Europeo: carriera e infortuni del bomber

Ciro Immobile non sarà presente oggi a Ballando con le Stelle a causa dell’infortunio che gli ha impedito anche di partecipare alle due recenti partite dell’Italia, i due pareggi contro Svizzera e Irlanda del Nord che obbligheranno gli Azzurri a passare tramite i playoff per inseguire la qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. Dobbiamo dire che non si tratta di un infortunio grave, ma certamente un problema fisico che impedisce a un calciatore di giocare ne ha sconsigliato la partecipazione a Ballando con le Stelle, la notissima trasmissione di Rai 1 nella quale avrebbe fatto il “Ballerino per una notte” con la moglie Jessica Malena.

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile/ "Lasciai l'università per lui"

Parlando di infortuni, dobbiamo dire che Ciro Immobile è stato abbastanza fortunato finora nel corso della sua carriera, perché non annotiamo stop particolarmente lunghi o dolorosi, anche se naturalmente a volte ha dovuto fare i conti con qualche acciacco più o meno serio, come quello che appunto lo sta condizionando in queste settimane, di cui oltre alla sua squadra di club Lazio ha fatto le spese anche l’Italia e che come conseguenza extra-agonistica porta all’assenza da Ballando con le Stelle, confermata da Milly Carlucci con questo messaggio sui social: “A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte, parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà #uncalcioallesclusione voluta da Papa Francesco”.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Immobile, grandi numeri per Simeone

CIRO IMMOBILE, LA CARRIERA E GLI INFORTUNI DEL BOMBER DELLA LAZIO E DELL’ITALIA

Possiamo comunque presentare la carriera di Ciro Immobile: abbiamo detto che per fortuna non ha avuto infortuni particolarmente gravi, meglio allora raccontare le sue soddisfazioni, tra le quali spicca naturalmente la vittoria agli Europei 2020, slittati all’estate di quest’anno e terminati in trionfo per gli Azzurri di Roberto Mancini anche grazie al contributo dello stesso Ciro Immobile, autore di due gol ad Euro 2020 contro Turchia e Svizzera, entrambe le partite valide per la fase a gironi. In totale, i numeri di Ciro Immobile con la Nazionale ci raccontano di 54 presenze (la prima fu il 5 marzo 2014) e 15 gol, il bomber napoletano ha partecipato ai Mondiali 2014 e a due edizioni degli Europei, quella del 2016 prima di quella trionfale di quest’anno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Immobile: chi segna dalla difesa?

Con i club, Ciro Immobile si è messo in luce grazie ai tantissimi gol segnati praticamente ovunque: fu capocannoniere della Serie B nel campionato 2011-2012 con la maglia del Pescara allora allenato da Zdenek Zeman e che aveva in squadra pure Lorenzo Insigne e Marco Verratti, poi Ciro Immobile è stato capocannoniere della Serie A in ben tre occasioni, cioè nel 2013-2014 con il Torino e poi due volte con la Lazio, nei campionati 2017-2018 e poi 2019-2020, in quest’ultimo caso segnando la bellezza di 36 gol che gli hanno portato in dote anche la Scarpa d’Oro che spetta ogni stagione al miglior bomber di tutti i campionati europei. Infine, con la Lazio Ciro Immobile è stato anche capocannoniere della Europa League nella stagione 2017-2018.



© RIPRODUZIONE RISERVATA