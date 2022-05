Ciro Immobile e Jessica Melena di nuovo genitori/ L’annuncio social è virale

Ciro Immobile e Jessica Melena tornano al centro dell’attenzione mediatica e il motivo è presto detto. I due coniugi, quando ormai si avvicina il giorno del loro ottavo anniversario di matrimonio, hanno reso noto che la cicogna è in arrivo per loro di nuovo, a distanza di tre anni dall’ultimo bebè, terzogenito della coppia. Ebbene sì, l’attaccante della Lazio 32enne sta per diventare padre per la quarta volta consecutiva con la moglie 31enne. A rendere nota la notizia che vede in attesa la consorte Jessica è lo stesso futuro papà Ciro, con la condivisione su Instagram di un video che immortala le esclusive immagini della super family Immobile – Melena che -anche in presenza dei 3 figli della coppia, Michela, Giorgia, Mattia- dà il lieto annuncio del quarto figlio in arrivo.