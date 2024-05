Ciro Immobile e Jessica Melena matrimonio bis/ “Ho capito subito sarebbe stata la donna della mia vita”

Ciro e Jessica Immobile hanno detto di nuovo ‘sì’ davanti ad amici e parenti. Il matrimonio bis della coppia è stato simbolico, un’occasione per festeggiare in modo speciale dieci anni dalla loro prima unione. Con tanto di abito bianco e una festa sontuosa, i due hanno celebrato di nuovo il proprio amore.

Ciro Immobile e famiglia aggrediti dopo esonero di Sarri/ Il capitano della Lazio :”Ora denuncio”

Ai microfoni del settimanale Chi, la coppia ha svelato qualche dettaglio sulle seconde nozze che sono state una sorpresa per il calciatore. Jessica ha voluto organizzare qualcosa di molto romantico per l’anniversario chiedendo al marito di vestirsi di bianco. Quando è giunto nel locale Ciro ha trovato tutti vestiti di bianco e: “Poi è arrivata Jessica, bellissima come sempre“. La moglie del calciatore ha poi descritto l’evento: “C’era un piccolo altare fatto di fiori e il nostro amico Mario, che ha celebrato una sorta di rito, con tanto di scambio delle fedi. Abbiamo acceso una candela celebrando il nostro amore”.

Ciro Immobile evita il processo per l'incidente a Roma/ Accordo con l'autista del tram: denunce ritirate

Ciro Immobile e Jessica Melena matrimonio bis:

Ciro Immobile e Jessica Melena, in occasione del matrimonio bis, hanno parlato della nascita del loro amore. Ai microfoni del settimanale Chi, la coppia ha parlato della prima volta che i loro sguardi si sono incrociati: “Quando l’ho vista non so spiegare cosa sia successo, ma posso dire che, appena ci siamo guardati, ho capito che sarebbe stata la donna della mia vita” ha dichiarato il calciatore.

L’influencer ha svelato che per il calciatore ha provato un vero e proprio colpo di fulmine: “Mi sembrava il principe azzurro: biondo, con gli occhi azzurri, era il mio ideale di uomo. Mi ha fatto subito sentire speciale, dopo tre giorni che uscivamo insieme mi ha detto: “Sarai la mamma dei miei bambini”. E non lo diceva tanto per dire.” La coppia, infatti, ha ben 4 figli: Michela, Giorgia, Mattia e Andrea.

Ciro Immobile: "Non penso che andrò a giocare in Arabia Saudita"/ "Calcioscommesse? Ragazzi vanno aiutati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA