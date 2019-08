CIRO IMMOBILE E JESSICA MELENA: NATO IL PICCOLO MATTIA/ Foto, “ora siamo al completo”

Fiocco azzurro a casa Immobile: l’attaccante della Lazio, Ciro, e la sua Jessica Melena sono infatti diventati genitori per la terza volta, è nato il figlio Mattia. Nemmeno poche ore di vita e per l’erede maschio di Ciro ecco l’esordio sui social. La famiglia è stata immortalata in uno scatto che ritrae la bella Jessica, provata ma felice dopo il parto, nell’atto materno per eccellenza: quello di allattare il suo bambino. Ed è sulla sua pagina Instagram che la moglie dell’attaccante della Lazio e della Nazionale ha pubblicato il primo selfie di famiglia con il piccolo Mattia:”Finalmente con noi ora siamo al completo! Benvenuto piccolo Mattia”. Poi il tag verso il marito Ciro con tanto di dedica proveniente dal cuore:”Vi amo tanto”. Momenti di felicità allo stato puro per la famiglia Immobile.

CIRO IMMOBILE E JESSICA MELENA: NATO IL PICCOLO MATTIA

La prole di Ciro Immobile e Jessica Melena, dunque, si allarga e accoglie un nuovo elemento: il piccolo Mattia. La pattuglia poteva già vantare la presenza di Michela, 5 anni, e Giorgia, 3. Le due bimbe di casa sembrano già calate alla perfezione nella parte di sorelle maggiori: sia la grande che la piccola sono incollate alla mamma, decise ad aiutarle e a farle sentire il proprio affetto anche nei giorni di grande fatica che certamente verranno. Chi sembra toccare il cielo con un dito è invece l’attaccante biancoceleste, immortalato in un’una Instagram Stories dalla moglie mentre tiene in braccio il piccolo Mattia. Commento di mamma Jessica? Un semplice ma significativo “amori miei”. Pure papà Ciro, autore di un altro selfie anch’esso diventato virale su Instagram, ha voluto commentare stavolta sul suo profilo:”Benvenuto Mattia sei parte di noi…ti amiamo “.

