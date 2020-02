Ciro Immobile e moglie Jessica Malena/ “Un like su Facebook e…” (C’è posta per te)

Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono gli ospiti famosi della quarta puntata di C’è posta per te, il people show di successo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo Johnny Depp, Can Yaman, Mara Venier e Antonio Banderas, questa settimana ospiti speciali del programma campione d’ascolti del sabato sera saranno il bomber della Lazio con la moglie Jessica. Ciro Immobile è uno dei calciatori italiani più amati e seguiti. Attualmente gioca nel ruolo di attaccante alla Lazio, ma in passato ha giocato anche con Juventus, Genoa, Torino, Borussia Dortmund e Siviglia. Classe 1990, Ciro è nato a Torre Annunziata ed è felicemente sposato con Jessica Melena nata a Bucchianico nella provincia di Chieti. Un passato da “Miss” quello di Jessica che ha vinto diversi concorsi di bellezza come “Miss Mediterraneo” e “Miss Peugeot”. Successivamente ha partecipato al reality “Le Capitane” in onda su Spike Tv. Ciro e Jessica sono sposati da sei anni: hanno pronunciato il lieto si il 23 maggio del 2014 presso il Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico. In sei anni d’amore la coppia ha avuto tre splendidi figli: Michela, Giorgia e Mattia. Ma come si sono conosciuti Ciro e Jessica? A raccontarlo ci ha pensato la ex Miss che, ospite da Vieni da me di Caterina Balivo, ha rivelato: “mi ha contattata su Facebook e abbiamo chattato per due mesi. Poi ci siamo visti in un locale a Pescara e ci siamo piaciuti”.

Ciro Immobile e la moglie Jessica: polemica sui social

In questi giorni Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena sono stati presi di mira da alcuni haters. Dopo il terribile incidente che ha visto morire Kobe Bryant in elicottero con la figlia, su Instagram un utente ha scritto “Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?”. Una frase piena di odio a cui la moglie ha deciso di replicare scrivendo: “povertà d’animo. Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose? Per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi. Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza. Ma non state bene per nulla! Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole”. Polemiche a parte recentemente Jessica Melena ospite a Vieni da me ha parlato del rapporto col marito Ciro Immobile, ma anche del futuro lavorativo. “Se Ciro andrà al Napoli? Mi sento di escluderlo, resta qui alla Lazio. Abbiamo anche comprato casa da poco…” ha rivelato parlando del futuro calcistico del marito. Non solo ha anche rivelato che il padre, all’inizio della conoscenza con Ciro, non era molto d’accordo. “Non sapevo cosa volesse dire fidanzarsi con un calciatore. A mio padre non piaceva l’idea, ora invece ama Ciro più di me”. Jessica però non ha mai dato peso a quella sensazione del padre, anzi ha conosciuto Ciro, l’ha frequentato fino ad innamorarsene perdutamente: “Non prestai mio padre, dopo cinque mesi ero incinta. Lui è dolcissimo, mi dedica tutti i gol. Il suo vizio? I videogiochi… ma non mi dà fastidio. Quando mi innervosisco perché gioca troppo, lui capisce al volo e smette”.

