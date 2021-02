CIRO IMMOBILE E SUA MOGLIE JESSICA/ Disse “sarai la madre dei miei figli” e così fu

Ciro Immobile e sua moglie Jessica sono ospiti, insieme a Claudio Amendola, della nuova puntata di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi in onda oggi in prima serata su Canale 5. I due costituiranno parte integrante di una sorpresa organizzata dagli autori per uno dei protagonisti di questa sera, una persona comune – probabilmente un tifoso della Lazio o di una delle altre squadre in cui Immobile ha militato – che ha visto in loro un punto di riferimento per realizzare i propri sogni. Ciro e Jessica – all’anagrafe Jessica Melena – sono sposati dal 2014. La loro è all’apparenza una bella storia d’amore, un po’ diversa dai flirt che di solito i calciatori intrattengono con le soubrette.

Cominciamo col dire che Jessica non fa propriamente parte del mondo dello spettacolo, venendo da un piccolo paese della provincia di Chieti, Bucchianico, dove peraltro lei e Ciro sono convolati a nozze nel locale santuario dedicato a san Camillo de Lellis. Ciro ha capito subito che Jessica era la ragazza giusta per lui: “Sarai la madre dei miei figli”, le disse quasi subito, precisamente al loro terzo incontro.

L’amore tra Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena

Ciro Immobile e Jessica Melena hanno tre figli: Michela, Giorgia e Mattia. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha spinti a fare grandi progetti e a tralasciarne altri che li vedevano coinvolti singolarmente: “È stato come uno tsunami che rade al suolo il passato”, ha dichiarato Jessica nel 2017 a Vanity Fair. “Di prima, non esiste quasi più niente. Ho lasciato l’università, la mia famiglia, le mie radici. Ho fatto due figlie e sei traslochi in sei anni tra Italia, Germania e Spagna”. Prima di Ciro, infatti, Jessica era iscritta alla facoltà di Scienze delle investigazioni dell’Università dell’Aquila. Il suo sogno era quella di diventare una criminologa, ma poi i suoi piani sono cambiati, e così ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno alla famiglia. La tv non le interessa: l’unica cosa che potrebbe accettare è, al limite, qualcosa di collegato al ballo. “Amo ballare, il mio sogno era diventare una ballerina”, ha ammesso in un’intervista a Davide Maggio. La sua passione, in effetti, risale a quando era piccola e studiava danza e ginnastica ritmica, sostenuta da suo padre postino e sua madre cuoca. Sempre durante la sua adolescenza ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, come Miss Mediterraneo a Roseto, vincendo la fascia nel 2009, e Miss Peugeut, di cui conserva anche in questo caso il titolo.



