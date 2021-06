Ciro Immobile, esultanza come Oronzo Canà/ “Porca puttèna? Suggerito da Lino Banfi”

Ciro Immobile è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia sulla Turchia. La Nazionale di Roberto Mancini ha cominciato l’avventura agli Europei con un netto 3-0. A siglare il gol del 2-0 che ha regalato maggior sicurezza agli Azzurri è stato Ciro Immobile che ha esultato esclamando una frase davanti alla telecamera che non è passata inosservata all’occhio attento dei tifosi. Dopo aver bucato la rete della Turchia, Ciro Immobile ha corso verso la telecamere di Rai Sport esclamando “Porca puttèna”. Quella dell’attaccante non è stata un’esultanza casuale. Tutti, infatti, tra gli azzurri ne erano a conoscenza e, a spiegare il motivo per cui ha esultato così dopo il gol è stato lo stesso Immobile nel post partita.

Ciro Immobile, omaggio a Lino Banfi: l’esultanza per il gol come quella di Oronzo Canà

Il debutto dell’Italia agli Europei si è concluso con una netta vittoria sulla Turchia. A firmare una delle tre reti è stato Ciro Immobile che, esattamente come i compagni, ha dato vita ad una grande prestazione. Oltre al gol, tuttavia, Immobile ha fatto immediatamente parlare di sè per la particolare esultanza che è un omaggio ad Oronzo Canà, il personaggio che Lino Banfi interpretava nel film “L’allenatore nel pallone”. A svelarlo è stato proprio l’attaccante che ha siglato il suo quattordicesimo gol con la maglia azzurra. “L’esultanza dopo i nostri gol? Ce l’ha suggerita Lino Banfi con un messaggio – ha rivelato con il sorriso nel post partita il centravanti della Lazio ai microfoni di Rai Sport -. Ci ha chiesto di esclamare porca puttèna“.

