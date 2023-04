Ciro Immobile incidente suv contro tram/ Video: choc bomber e figlie, ora in ospedale

PAURA PER CIRO IMMOBILE CON LE FIGLIE: INCIDENTE CONTRO TRAM, SUV DISTRUTTO

Paura a Roma questa mattina per il bomber e capitano della Lazio Ciro Immobile: bruttissimo incidente con il suo suv contro il tram 19 all’altezza di Ponte Matteotti a Roma, dove vengono collegati il quartiere Flaminio con quello di Prati (vicinissimo allo Stadio Olimpico). Due giorni dopo il ritorno al gol in quel di Spezia per il consolidato secondo posto in classifica, il leader della Lazio stava viaggiando in auto sul suo Land Rover Defender assieme alle figlie quando per dinamiche ancora tutte da verificare si è schiantato contro il tram Atac facendolo deragliare dai binari.

L’incidente tra Ciro Immobile e il convoglio è avvenuto all’incrocio del ponte, in piazza Cinque Giornate, attorno alle ore 8.30 stamane: subito sul posto soccorsi e Polizia Locale per i primi rilievi. Diversi feriti lievi tra cui l’autista del tram (trasportato in codice rosso in ospedale Policlinico Umberto I): una delle figlie del bomber laziale è stata portata via con il collarino, seguita da Immobile e l’altra sorella in ospedale. Il calciatore non avrebbe riportato ferite importanti anche se ha lamentato con il 118 un male al braccio dovuto al fortissimo impatto.

INCIDENTE CIRO IMMOBILE, COSA È SUCCESSE: “È PASSATO CON IL ROSSO”. I VIDEO

Difficile capire ancora la dinamica dell’incidente che ha coinvolto Ciro Immobile e il tram 19, dove alcuni passeggeri sono stati portati in ospedale per controlli delle ferite lievi: secondo una prima ricostruzione fatta dalla Stradale, «il tram della linea 19 ha centrato il suv su cui viaggiava il calciatore distruggendone completamente la parte anteriore e anche il mezzo dell’Atac ha riportato dei danni», rileva l’Agenzia ANSA.

«Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio», ha raccontato Ciro Immobile alle telecamere di AGTW giunte sul posto poco dopo l’incidente. Sul luogo dello schianto diversi testimoni, tra cui uno all’ANSA racconta «Ho visto l’auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul tram. Dopo l’incidente l’autista era a terra». Il primo bollettino e bilancio dell’incidente con il bomber della Lazio parla di sette persone trasportate in ambulanza all’ospedale: tra queste non vi sarebbero né le figlie né tantomeno Ciro Immobile.

