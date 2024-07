Dopo 8 anni trascorsi alla Lazio, Ciro Immobile lascia la squadra confermando la sua decisione con un video social diventato manco a dirlo virale. Da tempo si vociferava di un possibile “addio” dell’attaccante napoletano alla squadra biancoceleste, ma la conferma è arrivata solo recentemente da parte del campione che ha postato un video dagli spogliatoi della Lazio. “Questo è stato il mio posto nello spogliatoio, dove abbiamo costruito le nostre vittorie e le nostre gioie” – ha detto Immobile precisando – “sono circondato da tante emozioni dentro di me e credo che questi ultimi due o tre giorni, dover raggiungere una decisione così difficile, non è stato il massimo per me”.

Una lunga storia d’amore quella nata tra l’attaccante di Torre Annunziata e il club biancoceleste, ma che ha raggiunto il suo epilogo visto che ha firmato un contratto con la Beşiktaş, società polisportiva turca con sede nell’omonimo quartiere della città d’Istanbul.

Ciro Immobile lascia la Lazio? L’attaccante ha firmato con la Beşiktaş

Nel video pubblicato sui social, Ciro Immobile ha salutato e ringraziato anche il presidente, i dirigenti i compagni, ma un messaggio speciale va i tifosi: “il ringraziamento e l’abbraccio più grande va a tutti i tifosi, alla gente laziale che mi ha fatto sentire a casa mia sin dal primo giorno. Abbiamo avuto insieme un percorso di crescita incredibile in questi otto anni. Roma è diventata la seconda casa mia e della mia famiglia. Mi sarebbe piaciuto abbracciarvi uno a uno”.

Non solo, Immobile, capitano della Lazio, ha anche rassicurato tutti i tifosi biancocelesti: “ho avuto modo di vedere i ragazzi nuovi, di parlare con i vecchi compagni. Li ho visti tutti super carichi”. L’ex attaccante della Lazio ha firmato un contratto da da 6 milioni di euro a stagione per due anni con la squadra di calcio Besiktas con la possibilità di rinnovare anche per un terzo anno.