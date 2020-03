Ciro Immobile/ Vieri lo incorona: “Il più forte d’Italia, può vincere lo scudetto”

Ciro Immobile è l’attaccante più forte in questo momento in Italia. Lo dice in maniera abbastanza chiara la classifica marcatori di Serie A, ma lo pensa anche Christian Vieri, che di attaccanti naturalmente se ne intende e che ha dichiarato addirittura che tra Ciro e Bobo Vieri sarebbe più forte proprio Immobile. Un Vieri dunque molto umile e conquistato dall’attaccante della Lazio, che potrebbe dunque trascinare la squadra biancoceleste verso un sogno chiamato scudetto, sperando naturalmente che il campionato di Serie A possa ricominciare. Ecco dunque cosa ha detto Christian Vieri nel corso di una diretta Instagram con Pier Luigi Pardo: “Ciro Immobile sta portando la Lazio a lottare per lo Scudetto, quando si riprenderà se la giocheranno fino alla fine. Sta dimostrando di essere l’attaccante più forte del campionato. Più forte Ciro o Bobo Vieri? Meglio Ciro”. Un attestato di stima davvero importante, arrivando da un bomber di razza, tra i migliori esempi di numero 9 offerti dal calcio italiano nella storia.

CIRO IMMOBILE: I NUMERI DELLA SUA STAGIONE

I numeri di Ciro Immobile d’altronde parlano chiaro in questa stagione. L’attaccante classe 1990 infatti ha segnato 27 gol in 26 presenze in Serie A, per una media di 81 minuti giocati per ogni rete realizzata che è a dir poco impressionante considerando che siamo ormai a due terzi del torneo. Per di più, Immobile può vantare anche sette assist, dato che dimostra come Ciro non sia solamente un fenomenale terminale del gioco della Lazio, ma sappia anche mandare a segno i compagni di squadra. Sommati anche due gol in Europa League e uno in Coppa Italia, ecco che il totale stagionale fa 30 gol, quando c’è ancora molto da giocare (si spera) per completare un campionato nel quale la Lazio sogna lo scudetto, trascinata proprio dai gol di Immobile. D’altronde Ciro è alla quarta stagione con la Lazio e aveva già segnato 86 gol nelle tre precedenti annate, dunque possiamo dire che viaggia sempre a una media di circa 30 reti annue: quest’anno però tutta la squadra di Simone Inzaghi sta facendo faville, dunque si può sognare.



