Ciro Petrone, chi vincerà il Grande Fratello 2023?/ L’ex concorrente si sbottona: “Vedrei vincitrice…”

Ciro Petrone dopo l’addio al Grande Fratello 2023: chi vincerà secondo lui

Poche settimane fa Ciro Petrone ha preso una difficile decisione: abbandonare la Casa del Grande Fratello 2023 e dire per sempre addio all’avventura televisiva sognata da tanto tempo. In puntata, infatti, l’ex concorrente ha deciso di lasciare il gioco, stremato a livello fisico e mentale: “Io ho cercato di superarla, ma è fisica. Io non riesco ad essere me stesso, ho superato tutti i miei limiti ma sono nervoso, non riesco a divertirmi… Ho fatto di tutto, non ce la faccio. Se non sto bene che faccio? Rimango qui a far che? È irrispettoso rimanere qui se non riesco più ad essere me stesso“.

Una perdita non semplice per il pubblico e per i coinquilini, che hanno sempre apprezzato la sua simpatia e la sua ironica verve. Tuttavia, nonostante l’addio al programma, l’attore continua ad essere un attento osservatore delle dinamiche di gioco. Ora che è fuori dalla Casa e ha modo di osservare quanto accade da un’altra prospettiva, Petrone si sta facendo un’idea delle dinamiche e delle mosse degli inquilini. E, condividendo su Instagram una personale confidenza, svela chi a suo dire vincerà questa edizione.

Ciro Petrone: “Vorrei in finale Mirko e Perla, e vedrei vincitrice Perla“

Ciro Petrone, aprendo un box di domande sulle sue Instagram stories, ha risposto alla curiosità di un follower, che gli ha chiesto chi potrebbe essere, secondo lui, il vincitore del Grande Fratello 2023. L’attore svela così la sua preferenza: “Non è facile, ci sono tante dinamiche che cambiano il pensiero delle persone fuori da un giorno all’altro. Però non ti nego che vorrei in finale Perla Vatiero e Mirko Brunetti e vedrei vincitrice Perla!“.

Petrone ne è convinto: la Vatiero potrebbe essere la vincitrice di questa edizione. Il suo recente ingresso nella Casa è stato accolto con grande curiosità ed entusiasmo dal pubblico, desideroso di scoprire quali dinamiche si svilupperanno con l’ex fidanzato Mirko, anche lui concorrente.

