Ciro Petrone, decisione choc degli autori per evitare l’addio al Grande Fratello/ “Cosa mai accaduta prima”

Ciro Petrone vuole lasciare il Grande Fratello 2023: gli autori fanno una cosa mai fatta prima

Ciro Petrone vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello ma gli autori, stando a quanto riporta Vicolo delle News, stanno cercando di fare di tutto per farlo restare. In questa nuova edizione del Grande Fratello, che già va in onda da quasi due mesi, ci sono moltissimi concorrenti che vengono definiti, soprattutto sui social, dei ‘comodini’. Personaggi con una personalità un po’ debole che non creano dinamiche, non intrattengono e quindi non creano interesse da parte del pubblico verso di loro e di conseguenza verso il reality. Ciro Petrone è tra questi concorrenti. Il giovane attore napoletano, infatti, nel corso delle varie settimane si è via via spento sempre di più. A tutto ciò poi si è aggiunta l’intenzione di Ciro Petrone di abbandonare il Grande Fratello.

Ciro Petrone in questi giorni sta manifestando ai suoi coinquilini l’intenzione di abbandonare il Grande Fratello. Nei giorni scorsi, infatti, ha confessato di sentirsi demotivato e stanco, di non stare bene, di non riuscire a dormire e di avere sempre mal di testa. Il giovane si è rivolto quindi ai autori chiedendogli di trovare una soluzione e gli autori l’hanno accontentato. Stando, infatti, a quanto riporta Vicolo delle News gli autori in un solo giorno gli hanno fatto costruire una stanza tutta per lui, posizionata dietro la sauna. Tale scelta però non è piaciuta sul web.

Grande Fratello 2023, autori pronti a tutto per evitare l’addio di Ciro Petrone: costruita una stanza tutta per lui

Ciro Petrone vuole lasciare il Grande Fratello e gli autori, per convincerlo a ripensarci, gli hanno costruito una stanza tutta per lui. Si tratta di una soluzione mai adottata prima perché, infatti, a memoria di tutti, nelle scorse edizioni delle stanze più confortevoli e isolate rispetto a dove dormono tutti gli altri erano state pensate solo per persone anziane, come la contessa Patrizia De Blanck o la soprano Katia Ricciarelli o per chi magari avesse determinati problemi, non per un ragazzo di trent’anni.

Del resto il Grande Fratello già in passato aveva cercato di venire incontro a Ciro Petrone per scuoterlo e invogliarlo a continuare il suo percorso. Nelle scorse settimane, infatti, ha ricevuto la sorpresa della fidanzata Federica Caputo ma neanche questo era servito. Da Ciro Petrone, celebre per aver abbandonato in fretta e furia Temptation Island perché geloso della sua fidanzata, il Grande Fratello si aspettava una verve diversa. Invece, eccetto le prime settimane in cui insieme a Fiordaliso aveva assunto il ruolo di pettegolo del gruppo, lentamente settimana dopo settimana si è spento.











