Ciro Petrone e Federica Caputo/ “Abbiamo un progetto di vita insieme”, a quando il matrimonio?

Ciro Petrone:”Stavo male non sono riuscito a mantenere l’equilibrio”

Fiori d’arancio in arrivo per Ciro Petrone e Federica Caputo, dopo la parentesi vissuta a Temptation Island Vip 2019. La coppia non è rimasta a lungo all’interno del programma ed è stata costretta a lasciare il villaggio in seguito alla famosa fuga lungo la spiaggia dell’attore napoletano. Un gesto romantico che come ricorderanno bene i fan, non era proprio piaciuto del tutto a lei. “Stavo male. Non sono riuscito a mantenere l’equilibrio, parlavo solo di lei“, dichiara Ciro a Uomini e Donne. “Ho cominciato senza pensare, non ho capito nulla, ma la sicurezza che lei vuole sto provando a dimostrargliela nella vita di tutti i giorni“, aggiunge. Federica Caputo invece avrebbe voluto continuare a stare nel villaggio e portare avanti l’esperienza. Una volta parlato con il fidanzato, ha capito però perché sia arrivato a compiere un gesto così eclatante. “So che lui è l’uomo per me, siamo cresciuti insieme“, aggiunge prima di lanciare la bomba: “Tra un anno e mezzo, quando avrò finito l’università, vogliamo mettere su famiglia. Abbiamo un progetto di vita insieme“. Tutto procede quindi per il meglio per la coppia, anche più del previsto. Alcuni fan infatti erano pronti a giurare che, una volta terminato il reality, Federica Caputo avrebbe scelto di lasciare Ciro Petrone per la mancanza di rispetto ricevuta durante il percorso.

Ciro Petrone e Federica Caputo: fiori d’arancio per la coppia dopo Temptation Island Vip?

Ciro Petrone e Federica Caputo hanno conquistato i fan di Temptation Island Vip 2019 e il merito è solo della fuga dell’attore, alla ricerca di qualsiasi tipo di contatto con la fidanzata. Un’azione che ha portato a termine dopo essere riuscito a sfuggire a ben tre operatori. Dritto al

punto e sicuro di voler solo rivedere la fidanzata. Come le ha rivelato subito dopo, Ciro Petrone ha trascorso la maggior parte del tempo da solo e in silenzio. La lontananza da Federica gli ha fatto male, tanto da dilatare il tempo e rendere insopportabile qualsiasi istante. Senza volerlo, alla

fine si è reso protagonista di una delle pagine più divertenti dell’edizione di quest’anno. “Quando io e Federica ci siamo dovuti salutare stavamo già male. Nonostante avessi deciso di vivere quest’esperienza per darle modo di vedere il mio cambiamento, emotivamente non sono riuscito a mantenere gli equilibri“, ha detto a Uomini e Donne in seguito alla squalifica. Sicuro tra l’altro che Federica sia la donna giusta per lui e che presto potrebbe diventare la madre dei suoi figli. “Se avessi visto qualcosa o mi fosse stato comunicato che per me non c’erano video, avrei potuto trarre delle conclusioni“, ha detto invece la Caputo. Avrebbe preferito scoprire come si sarebbe potuto comportare il fidanzato in balia delle Single, ma le cose sono andate molto diversamente.

