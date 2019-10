Ciro Petrone e Federica Caputo/ I fan ricordano ancora il romantico gesto dell’attore (Temptation Island Vip)

Ciro Petrone e Federica Caputo, prossima tappa il matrimonio?

Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati i primi ad abbandonare il reality dedicato ai sentimenti e oggi li rivedremo ne Il viaggio di Temptation Island Vip. I due ragazzi infatti hanno interrotto il loro percorso quando l’attore napoletano, a causa di una forte sofferenza, ha deciso di tuffarsi in acqua per raggiungere il villaggio delle fidanzate per rivedere la sua dolce metà. Un gesto che ancora oggi viene ricordato dai fan del programma con affetto e sorrisi. Non abbiamo però dovuto attendere la puntata speciale per scoprire che fra Ciro e Federica va tutto a gonfie vele. Li vediamo infatti nelle Storie di lui in questi giorni: lei ha deciso di ‘trascinare’ il fidanzato a fare shopping e il risultato del viaggio fra le vetrine si è concluso con l’acquisto di una giacca. “Strisciamo, eh? Strisciamo? Fai vedere la carta“, dice Ciro in modo scherzoso, mentre si trovano alla cassa. Intanto qualcuno si è chiesto se la fuga di Ciro non fosse in realtà programmata fin dall’inizio. “Sembrava o un cacciatore o uno scippatore“, ha sottolineato Maria De Filippi parlando di quel particolare momento, dubbiosa sul fatto che nessuno della vigilanza sia riuscito a fermare l’attore. “Quella mattina stavo proprio impazzendo, non sapevo che fare. Dovevo andare da lei“, ha detto Ciro spiegandodi come all’inizio in realtà non sapesse nemmeno dove alloggiava la fidanzata. Clicca qui per guardare il video di Ciro Petrone e Federica Caputo.

Ciro Petrone e Federica Caputo: i fan dell’attore apprezzano il gesto romantico

Sempre più innamorati Ciro Petrone e Federica Caputo, come ci mostrano sui social. I due si scambiano un tenero bacio mentre camminano per strada: “Como yo te amo“, scrive lei. “Sei la mia vita“, replica lui in un commento. I fan invece ricordano ancora la fuga dell’attore con grande affetto: “Indimenticabile quella corsa con quella canzone“, “Grande, hai fatto un gesto di grande amore“. Clicca qui per guardare la foto di Ciro Petrone e Federica Caputo. “Non sono riuscito a mantenere l’equilibrio, parlavo solo di lei. Ho capito che non potevo essere me stesso e ho deciso che volevo rivederla. Ho cominciato a correre senza pensare, non ho capito nulla. Ma la sicurezza che lei vuole sto provando a dimostrargliela nella vita di tutti i giorni“, dice poi l’attore a Uomini e Donne. Federica di contro avrebbe voluto continuare l’esperienza del reality e inizialmente non l’ha presa bene nel vedere che il fidanzato aveva scelto per entrambi. Poi però ha compreso il suo stato d’animo ed il suo pensiero ed ha accettato come è andata. “Tra un anno e mezzo, quando avrò finito l’università, vogliamo mettere su famiglia, abbiamo un progetto di vita insieme“, rivela alla fine parlando di fiori d’arancio in arrivo.

