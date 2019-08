Ciro Petrone e Federica Caputo/ In crisi dopo 7 anni d’amore? (Temptation Island Vip)

L’attesa è finita: in un promo pubblicitario sono state rese note le coppie che parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Tra queste troviamo anche Ciro Petrone, noto attore, e la sua fidanzata Federica Caputo. Una coppia non particolarmente protagonista del gossip ma che promette di regalare grosse emozioni al pubblico di Canale 5. È chiaro che il “vip” della coppia è Ciro, che il pubblico conosce in primis per il suo ruolo all’interno del film Gomorra, dove interpreta Pisellino. Lo abbiamo però visto anche in altre pellicole, soprattutto napoletane, come il film Reality, con la regia di Matteo Garrone; ma anche nel Clan dei Camorristi e L’oro di Scampia. Temptation Island Vip non è però l’unico reality che l’ha visto protagonista.

Ciro Petrone e Federica Caputo: 7 anni d’amore e…

Nel 2009 Ciro Petrone ha partecipato alla quarta edizione del reality show La fattoria, condotta da Paola Perego. L’attore ha concluso questa avventura televisiva classificandosi al quinto posto. Se ben si conoscono, dunque, le esperienze televisive dell’attore, ben poco si sa della sua situazione amorosa. Sappiamo però che Federica e Ciro stanno insieme da 7 anni, una relazione dunque duratura e collaudata ma che potrebbe aver sviluppato un po’ di problematiche. In alcune dediche social per la sua Federica, Ciro si dice comunque molto fiero e orgoglioso di lei, palesando il suo grande amore nei suoi confronti. Quali saranno le problematiche che li hanno allora portati a decidere di mettersi alla prova in questa avventura?

