CIRO PETRONE E FEDERICA CAPUTO/ “Lì sono impazzito. Mi mancava!” (Uomini e Donne)

Ciro Petrone e Federica Caputo sono gli ospiti di questa nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. La loro permanenza a Temptation Island Vip è stata davvero breve a causa della fuga, ormai celeberrima, di Ciro. Oggi l’attore ammette che nulla era premeditato: “La sera prima stavo benissimo, poi la notte non sono riuscito a chiudere occhi che pensavo solo a lei – ammette Petrone in studio, poi aggiunge – La mattina dopo non capivo niente, non sapevo come fare. Mi dicevo ‘vado o non vado’ e alla fine sono scappato”. Maria De Filippi, allora, rivolge la sua attenzione a Federica e le chiede se ci sia rimasta male, la ragazza non ha dubbi nel rispondere: “Si ci sono rimasta molto male. Credo che si sia vista la mia faccia!” ammette la ragazza. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ciro Petrone e Federica Caputo tornano su Canale 5

Ciro Petrone e Federica Caputo saranno ospiti oggi del nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. La coppia, dopo la strampalata fuga di lui, vive d’amore e d’accordo la loro relazione. I due ex protagonisti di Temptation Island Vip non hanno lasciato il docureality affrontando il classico falò di confronto, avendo l’attore infranto una delle regole cardine del gioco. L’amore della coppia procede da otto anni, nonostante gli alti e bassi. Ed infatti, la giovane non si fida dell’attore di Gomorra per via di alcuni tradimenti. “Quando io e Federica ci siamo dovuti salutare stavamo già male. – ha precisato l’attore intervistato da Uomini e Donne Magazine. – Nonostante avessi deciso di vivere quest’esperienza per darle modo di vedere il mio cambiamento, emotivamente non sono riuscito a mantenere gli equilibri. […] Nel villaggio non riuscivo a trovare la mia tranquillità. Con quello stato d’animo non avrei potuto dare a Federica le dimostrazioni che cercava”.

Dopo appena due giorni, Ciro Petrone ha deciso di agire, saltando lo scoglio e raggiungendo di corsa la sua fidanzata nell’altro villaggio. “L’idea di arrivare al suo villaggio è stato totalmente improvvisa. – ha spiegato ancora – Stavo sullo scoglio, quando ho capito che oltre le recinzioni c’erano tutte le ragazze. Ho iniziato a correre senza pensare. Quello non ero io: sono saltato e non ho più capito nulla. […] Non ho pensato che potesse essere un gesto plateale per amore. Ho semplicemente reagito d’istinto. […] Nei sentimenti non esistono regole o tempi televisivi: restare sarebbe stata la scelta più comoda, ma io ho deciso di dare ancora una volta prova della mia trasparenza seguendo il mio cuore”. Federica invece, ha voluto precisare: “Non ho fatto mistero che, se fosse stato per me, avrei continuato il percorso all’interno del villaggio. […] Volevo vedere come si rapporta con le altre donne. Se avessi visto qualcosa o mi fosse stato comunicato che per me non c’erano video, avrei potuto trarre delle conclusioni. Temptation era il mezzo perfetto per fugare tutti i miei dubbi”.



